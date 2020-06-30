Sıcak havalarda bunlara dikkat Dr. Ünal Tetik: "Güneş çarpmaları ölüme neden olabilir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıcak havalarda bunlara dikkat Dr. Ünal Tetik: "Güneş çarpmaları ölüme neden olabilir"

İHA

Acil Servis Uzmanı Doktor Ünal Tetik, sıcak havalarda güneş çarpmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Güneş çarpması fark edilmezse çok ciddi sıvı kayıpları nedeniyle komaya, ölüme kadar gidebilecek sonuçlar yaşanabilir, beklemeden acile gidilmelidir" dedi.

Sıcak havalarda bunlara dikkat Dr. Ünal Tetik: "Güneş çarpmaları ölüme neden olabilir"

Acil Servis Uzmanı Doktor Ünal Tetik, sıcak havalarda güneş çarpmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Güneş çarpması fark edilmezse çok ciddi sıvı kayıpları nedeniyle komaya, ölüme kadar gidebilecek sonuçlar yaşanabilir, beklemeden acile gidilmelidir” dedi.
Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Acil Servis Uzmanı Doktor Ünal Tetik, sıcak havalarda yaşanabilecek sağlık problemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yaz aylarında gıda zehirlenmelerinin de daha çok görülmeye başlandığını ifade eden Dr. Tetik, “Bakteriler hayatımızın her alanında var, havaların ısınması ile birlikte yemek yaptıktan sonra pişmiş gıdaları dışarıda 1 saatten fazla tutmak doğru değildir, yemek soğuduktan sonra dolaba kaldırılmalıdır, dışarıda uzun süre kalan bu yemeklerde bakteri üremektedir, bunlar vücuda alındığında zehirlenmelere neden olabilir, gıda zehirlenmelerinde kusma ve ishal görülebilir. Gıda zehirlenmelerinde kusma sayıları arttığında acile gitmek gereklidir" ifadelerini kullandı.

"Özellikle konservelere dikkat"
Yemekleri tüketirken ve saklarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de açıklayan Dr. Ünal Tetik, “Süt ve süt ürünleri ile yapılan gıdalar çok çabuk bozulur, açıkta alınan sütler en az 15 dakika kaynatılmalı. İkinci çabuk bozulan grup; et ve et ürünleridir bunlar da muhakkak dolapta veya dondurucuda bekletilmeli, dolapta 24 saat, buzlukta 6 ay tutulabilir. Tüketebileceğimiz kadar yemek pişirmek en uygun olanıdır, fazla yaptıysak yiyeceğimiz kadarını ısıtmalıyız, ilk 2448 saatte besin değerini yitirmez, sonra besin değeri azalır” diye konuştu.
Bazen kokmadan da besinlerin bozulabileceğine dikkat çeken Dr. Tetik, “Örneğin bir pastada bozulma başlamışsa bir noktada olur ve o noktaya ulaşıncaya kadar bir koku veya bozuk tat alınmaz ancak bu pastanın bozulduğu gerçeğini değiştirmez. Özellikle paketli ürünlerde şişmiş kapaklar, açıldığında gaz oluşan ürünleri tüketmemeliyiz. Konservelerde şişme veya asitlenme olursa kesinlikle tüketilmemeli, en kötü zehirlenme konservelerle ilgilidir” dedi.

"Güneş çarpmasının çok ciddi sonuçları olabilir"
Sıcak havaların en çok yaşlı, çocuk ve kronik hastaları etkilediğini belirten Dr. Ünal Tetik, “Ancak özellikle güneşin çok dik geldiği saatlerde herhangi bir koruma olmadan duran sağlıklı bireylerde de çok ciddi sonuçları olan güneş çarpmaları yaşanabiliyor” şeklinde konuştu.
Vücudun yüzde 6570’inin sudan oluştuğunu dile getiren Dr. Tetik, “4050 dereceler öldürücü derecelerdir. Yaz aylarında su kaybımız artar, özellikle kalp, şeker, astım hastalarında sıvı kaybı sonucunda denge bozulacağı için baş dönmeleri, ani komalar gibi ciddi sorunlar görülebilir, ileri yaştakiler de çok dikkatli olmalı, özellikle güneşin dik geldiği saatlerde 10.00 16.00 arasında dışarı çıkılmamalı çıkılacaksa da güneş kremi kullanılmalı, şapka ve gözlük mutlaka takılmalı” diye konuştu.
Sıvı kaybı ve yüksek ısıya bağlı olarak, yüksek ateş, baş ağrısı halsizlik, baygınlık gibi şikayetlerin güneş çarpması belirtisi olduğunu aktaran Acil Servis Uzmanı Dr. Tetik, “Güneş çarpması fark edilmezse çok ciddi sıvı kayıpları nedeniyle komaya, ölüme kadar gidebilecek sonuçlar yaşanabilir, beklemeden acile gidilmelidir” dedi.

"Güneş yanıklarında önce bunları yapın"
Güneş yanıkları hakkında da bilgi veren Dr. Ünal Tetik, “Güneşin altındayken özellikle gözü çok iyi korumak gerekiyor. Uzun süre güneşe maruz kalmak gözde kalıcı hasarlara neden olabilir bu nedenle uygun güneş gözlüğünün kullanılması gerekmektedir. Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş kremi mutlaka sürülmeli. Güneşte uzun süre kalmak, yanıkların yanı sıra uzun vadede cilt kanserlerine de neden olabilir. Güneş yanıklarında yapılacak ilk şey; ılık bir duşla cildi soğutmak, sonrasında acile gitmektir” ifadelerini kullandı.
Yaz aylarında öncelikle sıvı tüketiminin arttırılması gerektiğini vurgulayan Dr. Ünal Tetik, “Bu dönemde; sindirimi zor olan gıdalardan uzak durulmalı, karbonhidrat ve yağları daha az tüketip, sebze ve baklagilleri daha çok tüketmeliyiz, etleri ise yağda veya tavada değil, fırında yapmak daha sağlıklı olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir´de sosyal mesafe kuralına cansız mankenli çözüm
YEREL HABERLER Eskişehir´de sosyal mesafe kuralına cansız mankenli ...
Cezaevi firarisi kovalamacayla yakalandı Firari hakkında 6 ayrı suçtan arama kararı bulunuyordu
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi kovalamacayla yakalandı Firari ...
Kazım Kurt, İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Tuna’yı ağırladı
YEREL HABERLER Kazım Kurt, İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Tuna’yı ...
Tepebaşı’nda üstyapı çalışmaları
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda üstyapı çalışmaları
TEBEV sağlık kontrollerini sürdürüyor
YEREL HABERLER TEBEV sağlık kontrollerini sürdürüyor
Emekli Emniyet Müdürü Kutlu, lösemiye yenik düştü
YEREL HABERLER Emekli Emniyet Müdürü Kutlu, lösemiye yenik düştü
Emekli Emniyet Müdürü Kutlu, lösemiye yenik düştü
YEREL HABERLER Emekli Emniyet Müdürü Kutlu, lösemiye yenik düştü
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
YEREL HABERLER Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
YEREL HABERLER Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
YEREL HABERLER Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
YEREL HABERLER Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
YEREL HABERLER Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
YEREL HABERLER Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
YEREL HABERLER Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı Lösemi tedavisi görürken hayatını kaybeden emekli 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Abdulkadir Kutlu’yu Emirdağ'da toprağa verilecek
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü son ...
Başkan Ünal’dan birlik çağrısı Eskişehirspor eski Başkanı Halil Ünal: “Efsane layık olduğu yere birlik ve beraberlikle gelecektir”
YEREL HABERLER Başkan Ünal’dan birlik çağrısı Eskişehirspor eski ...
Uluslararası öğrenciler ESOGÜ’yü anlatıyor
YEREL HABERLER Uluslararası öğrenciler ESOGÜ’yü anlatıyor
TÜİK’in açıkladığı Türkiye Ekonomik Güven Endeksi rakamları Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: "Ciddi düşüş sonrası toparlanma var"
YEREL HABERLER TÜİK’in açıkladığı Türkiye Ekonomik Güven Endeksi ...
Polis Müdürü Kutlu'nun vefatı yabancı öğrencileri üzdü
YEREL HABERLER Polis Müdürü Kutlu'nun vefatı yabancı öğrencileri ...
Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bine ...
TÜGVA'dan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’a ziyaret
YEREL HABERLER TÜGVA'dan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’a ziyaret
Vali Erol Ayyıldız’ın ‘Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’ mesajı
YEREL HABERLER Vali Erol Ayyıldız’ın ‘Sivrihisar Uluslararası ...
Hac malzemesi satıcılarının umudu başka bahara kaldı Normalleşme süreci hac malzemesi satıcılarını olumlu yansımadı Eskişehirli hac malzeme satıcısı Cahide Bostan: “Ufkumuz karanlık ve sektör durma noktasında” “Sektöre özel bir federasyona çok ihtiyacı var”
YEREL HABERLER Hac malzemesi satıcılarının umudu başka bahara ...
Eskişehir Valisi'nin ilk talimatı 'açık kapı' uygulaması oldu
YEREL HABERLER Eskişehir Valisi'nin ilk talimatı 'açık kapı' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X