Oteller şehir merkezlerinden daha güvenli Turizm sektörü eski günlerine dönüyor Dibi gören turizm tekrardan yükseliyor Acente işletmecisi Salih Er: “Çarşıda bulaşır ama tesislerde bulaşmaz”

Eskişehir'de turizm acentesi işletmeciliği yapan Salih Er, turizm tesislerinin şehir merkezlerinden daha güvenli olduğunu belirterek, "Tatile çıkmak isteyen vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gidebilir" dedi.

Korona virüs (Covid19) pandemi sürecinin en çok etkilediği sektörlerden biri olan turizmde normalleşme adımları devam ediyor. Turizm acenteleri, belirlenen tedbirler dahilinde tur ve gezi faaliyetlerine başladı. Seyahat ve konaklama harcamalarında uygulanan 18 ay taksit düzenlenmesiyle beraber, turizm rezervasyonlarına olan talep de artmaya başladı. Yabancı turistlerin bir süre daha gelememesi ve otellerde uygulanan tedbirlerin sıkı olmasıyla tatile gitmek isteyen vatandaşlar gözünü seyahat acentelerine çevirdi. Pandemi sürecinin zor bir dönem olduğunu belirten turizm acentesi sahibi Salih Er, alınan tedbirlerin ardından rezervasyonların artmaya başladığını söyledi. Erken rezervasyon yapan vatandaşların haklarının korunduğunu söyleyen Er, “Pandemi sürecinde zorlu bir dönem geçirdik. Özellikle turizm sektörü olarak. Bu sadece ülkemizde değil tüm dünya genelinde sıkıntılı bir süreçti. Bunun üstesinden gelmek için gerek otel tesisleri olsun gerek acenteler olsun, insanlara kolaylık sağlamaya çalışıyor. Yeni çıkan bir kanunla birlikte kredi kartlarına 18 aya kadar taksit imkânı sunuluyor. Daha önce en fazla 9 ayken bu imkan şimdi 18 ay olmuş durumda.Yaklaşık bir hafta, on gün öncesine kadar kesinlikle rezervasyon yoktu. Özellikle haziran ve mayıs ayları iptal oldu. Temmuz ve ağustos için konuşacak olursak insanlarda eve kapanmanın bir dışa vurumu oldu. İnsanlar gezmek, sahillere kavuşmak istiyor. Açıkçası bu hafta rezervasyonlar yoğunlaşmaya başladı. Şimdi bundan sonraki süreçte grup tesisleri ve oteller, yabancı turist temmuz da gelmeyeceği için yaklaşık bir ya da iki tesisini açma kararını aldı. Erken rezervasyonlarda, dört yıldızlı otellerde rezervasyon yapan misafirlerimizi beş yıldızlı otellere aktarmış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.



“Çarşıda bulaşır ama tesislerde bulaşmaz”

Otellerin faaliyetlerine devam etmesi için düzenli olarak “Güvenli Otel Sertifikası” alması gerektiğini belirten Salih Er, odaların kullanıldıktan sonra bir süre boş kalacağını ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılacağını vurguladı. Tatil için villaları tercih eden vatandaşlara uyarılarda bulunan Er, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Önlemler kesinlikle en üst seviyede olacak. ‘Güvenli Otel Sertifikası’ alamayan hiçbir otel, tesisini açamayacak. Bu sertifika, her ay alınacak bir sertifikadır. Yani her gün tutulan raporlar ışığında, ay sonu verilen bir belgedir. Bizim aldığımız tedbirler misafirlerimizi kaybetmemek oldu. Rezervasyonları ek bir ücret talep etmeden ileri bir tarihe öteledik. Bu yıl gitmek istemeyen misafirlerimiz içinse 2021 yılına kadar bu hakkı geçerli kıldık. Bunun gibi desteklerimiz oldu. Çalıştığımız oteller bazında da özellikle 18 ay taksit imkanı çok yararlı oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde de bir kredi çalışması var. 6 ay ödemesiz ve 18 aya kadar taksit imkanı sunan 10 bin liraya kadar bir kredi çalışması. Villaları soran çok oldu ama villalarda güvenli turizm sertifikası alma gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü varsayalım ki; 5 kişilik bir aile geldi, aile bireylerinden birinde Korona virüs (Covid19) var. Ama bunun farkında değiller. Oradaki havuzu, villa içindeki mutfağı, odaları ve eşyaları kullandı. Bu aile çıktıktan sonra ne kadar bir temizlik yapılacak? Belki de ertesi gün başka bir aile o alanı kullanacak ve onlara bulaşacak. Bu durum otel odalarında kesinlikle böyle değil misafirimiz çıktıktan sonra 24 saat boyunca oda boş kalacak ve yine aynı süre zarfında çeşitli ilaçlar ve makineler ile dezenfekte edilecek. Bir ikincisi ise internet üzerinden yapılan rezervasyonlar da dolandırıcılık hat safhada. Yani internette gördüğünüz otelle gittiğiniz yerin alakası yok. Ama özellikle turizm ve seyahat acentelerinde bu durum kesinlikle yaşanmaz, fotoğrafta ne görüyorsanız gittiğinizde de o manzara ile karşılaşacaksınız. Özetle diyebilirim ki bu sene oteller her zamankinden daha güvenli ve steril. Yabancı turistte ağustos başına kadar gözükmüyor, bu süre içerisinde, oteller biraz daha sakin olacak. Yani bugün çarşıda, pazarda dolaşırken bulaşabilir ama inanın bana tesisler de yine bulaşmaz.”



“Misafirlerimizi bu güzelliklerden mahrum etmek istemiyoruz”

Günübirlik turların kapasitesinin tedbirler kapsamında yüzde 50 oranında azaltıldığını söyleyen Salih Er, fazla zam yapmadıklarını belirtti. İlerleyen süreçte turizm sektörünün düzeleceğinin altını çizen Er, “Şu anda da günübirlik kültür turlarımız devam etmekte. Günübirlik ve 4 gece 5 günlük konaklamalı kültür turlarında, yüzde 50 kapasite ile çalışmaktayız. 44 kişilik otobüste en fazla 22 kişi izin verebiliyoruz. Aralarında birer metre olurken yan yana oturmalarına izin vermiyor ve ateş ölçümümüzü düzenli olarak yapıyoruz. Bunlardan sonra dezenfektan dağıtıyoruz. Fiyat olarak 280290 lira olan turlar bu kötü zamanlarda misafirleri zor durumda bırakmamak için en fazla 2530 lira ekleme yaptık. Kazançlarımız elbette düştü ama her şeye kazanç yoluyla bakmıyoruz, dediğim gibi misafirlerimizi bu güzelliklerden mahrum etmek istemiyoruz. Yeter ki onlar mutlu ve memnun kalsınlar. Bunların karşılığını ileriki yıllarda alacağımıza inanıyoruz” dedi.

