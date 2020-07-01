Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

'Anneannem ve ben'

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<br>ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.<br>Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı ve kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takibe alınan 3 şüpheli gözaltına alınırken, üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 446,30 gram skunk, 26 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 4 dolu fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 2'si 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-07-01 11:33:49<br>

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