Binlerce keklik doğaya salındı Suya yakın birçok noktada keklikler salındı, bu alanlar 4 yıl süreyle avlanmaya kapatıldı Eskişehir Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır: “Avcılıkta amaç öldürmek değil, aynı zamanda yaşatmaktır”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından bin keklik şehrin belirli noktalarından doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğal hayatın desteklenmesi ve alandaki keklik popülasyonunun artmasını sağlamak için geliştirilen proje kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ‘81 İlde 81 Keklik’ projesi hazırladı. Yapılan proje kapsamında yetiştirilen keklikler bugün çeşitli illerde doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında suya yakın alanlara kekliklerin salımı yapıldı. Kekliklerin salımı yapıldığı alanlar 4 yıl süreyle avlanmaya kapalı olurken, yetkililerin bölgede korumaya yönelik çalışmalar yapacakları öğrenildi.

Eskişehir Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır, bin kekliği doğaya saldıklarını söyledi. Bakanlığın ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü ‘81 İlde 81 Keklik’ projesini hatırlatan Batır, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bu projede Eskişehir’in payına düşen bin tane kekliği yüzer, ellişer keklik olmak üzere bölüştürerek Eskişehir’in farklı yörelerine salmaya çalıştık. Keklikler doğa için önemli hayvanlar. Dedelerimizin bize miras bıraktığı bu hayvanları torunlarımızın görmesini sağlamak, neslinin tükenmemesini sağlamak bizim asıl amacımız. Kekliğin salındığı sahalar öncelikle yaban hayatı yerleştirme sahası olarak yaban hayatı haritalarında sarıya boyanıyor ve bu alan koruma altına alınıyor. Yaban hayatı yerleştirme sahaları 4 yıl boyunca avlanmaya kapalı oluyor. Bu sahalarda kekliklerin yaşaması ve yavrulayabilmeleri için bir imkân sağlıyoruz. Avcılıkta amaç yalnızca öldürmek değil, aynı zamanda yaşatmak. Bir sonraki nesillere de hayvanları mümkün olduğu kadar sağlıklı bir şekilde ulaştırmayı sağlamak istiyoruz.”

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