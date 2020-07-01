Eskişehir´de, halk pazarında sosyal mesafe unutuldu

<br>Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, sokağa kurulan halk pazarında maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralına ise dikkat edilmedi. Bazı kişilerin, alışveriş sırasında maskelerini çene altına indirdiği görüldü. <br>Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi´nde her çarşamba günü sokaklara kurulan halk pazarında kalabalık dikkat çekti. Sabah saatlerinden itibaren pazarda kalabalık artarken, maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulduğu görüldü. Alışveriş yaparken bazılarının maskesini çene altına indirdiği gözlendi. Bazı kişilerin alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.<br>Bazılarının koronavirüs tedbirleri devam etmesine rağmen özellikle sosyal mesafe kuralına dikkat etmediğini dile getiren Mehmet Aydın, "Dışarı çıkarken eldiven, maske takıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Kalabalığa girmemeye dikkat ediyorum, o yüzden pazara erken saatte geldim. Pazar yerinde sanki hiçbir şey olmamış gibi bir görünüm var. Maskesiz çok insan var. Sosyal mesafeyi de görüyorsunuz işte iç içe herkes, aynı önceki dönem gibi. Kimsede korku yok. Böyle giderse hastalık devam eder. İnsanların birbirlerine saygılı olması lazım, o da yok" dedi.<br>Zabıta ekipleri de pazarda gezerek, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilmesi için uyarılarda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU<br>2020-07-01 13:12:46<br>

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