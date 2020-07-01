Eskişehir’de şaşırtan eşya taşıma yöntemi

Eskişehir’de eşya taşımak için bisikletini kullanan bir vatandaş, görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, giysi dolabını taşımak için bisikletini kullanan bir vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu. Dolabını bisikletin üzerine koyan vatandaşın hem dolabı dengede tutmaya çalışması hem de bisikleti kontrol etme çabası görenleri hayrete düşürdü. Bisikletli vatandaşın zaman zaman park halindeki araçlara çarpması ve trafiğe açık dar yolları tercih etmesi dikkat çekti.

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