Tepebaşı Kent ve Köy Enstitüleninden 2 bin 760 öğrenci yararlanıyor

Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Kent Enstitüsü ile Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışını, günümüzün gelişmiş eöğrenme teknolojileriyle harmanlıyor. 7 ders içeriğinden, 2 bin 760 öğrenci yararlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkına eğitim fırsatları sunmak amacı ile hayata geçirdiği çalışmalar ile örnek olmaya devam ederken, koronavirüs dolayısıyla eğitime ara verilen şu günlerde vatandaşlara sağlıklı bir eğitim alternatifi sunuyor.

Vatandaşların yeni şeyler öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi desteğiyle, ücretsiz olarak sunuluyor. Eğitimler, teknolojiden sosyal medya kullanıma, genel kültürden mesleki eğitime kadar her türlü öğrenme ihtiyacına yanıt verebilecek çeşitliliğe sahip. Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların performansları, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi onaylı bir katılım sertifikası ile de belgelendiriliyor.

Eğitimler 2 bin 760 katılımcı ile sürüyor

Kayıtların ve eğitimlerin devam ettiği Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde, toplam 7 ders içeriği kullanıcılara sunuluyor. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere vatandaşların yoğun ilgi gösterirken; Girişimcilik, Sosyal Medya, Finans Okuryazarlığı, Gıda Güvenliği, Etkili İletişim, Müşteri İlişkileri ve Fotoğrafçılık branşı olmak üzere eğitimler toplam 2 bin 760 kişinin katılımı ile devam ediyor. Derslere kayıt olmak isteyenler, ‘kentenstitusu.tepebasi.bel.tr’ web adresinden kayıt yaptırabiliyor. Derslerin içerikleri ise metin, ses, video, etkileşimli sorular, oyunlar ve benzeri medyalardan oluşuyor.

Köy Enstitüleri’nin ruhunu yaşatıyoruz

Tepebaşı Kent Enstitüsü hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Köy Enstitüleri modelinden yola çıkılarak projenin hayata geçirildiğini ifade etti. Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak hizmete sunduğumuz Tepebaşı Kent Enstitüsü ile amacımız; Köy Enstitüleri’nin felsefesi, heyecan ve ruhunu vatandaşlarımıza yaşatmak. Aynı zamanda cumhuriyetin, aydınlanmanın ateşini yeniden yakmak, ülkemizin geleceğine umut ve ışık olabilmektir. Koronavirüs dolayısıyla evlerimizde zaman geçirirken, Tepebaşı Kent Enstitüsü’ne olan ilgi de giderek artıyor. Bilgiye ulaşmanın, herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu güzel çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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