Robotik kodlama sınıfına şehit öğretmenin adı verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Robotik kodlama sınıfına şehit öğretmenin adı verildi

İHA

Eskişehir Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulunda açılan Robotik Kodlama sınıfına şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı verildi.

Robotik kodlama sınıfına şehit öğretmenin adı verildi

Eskişehir Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulunda açılan Robotik Kodlama sınıfına şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın adı verildi.
Sarıcakaya Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayırsever işadamlarının katkıları sonucunda Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulunda Robotik Kodlama sınıfı açılışı gerçekleştirildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yaptığı okuldan memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın isminin verildiği sınıfın açılışı; İlçe Kaymakamı Murat Demirbilek, Belediye Başkanı Hüseyin Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar ve hayırsever işadamlarıyla birlikte gerçekleştirildi.
Bu sınıfta şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın isminin bilimle yaşatılacağını belirterek sözlerine başlayan Kaymakam Murat Demirbilek, “Bugün bir hayalimizi gerçekleştirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Biz burada geleceğimizin bilim adamlarını yetiştireceğiz. Bizlerin bu hayallerini gerçekleştirmede emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben tekrardan şehit öğretmenlerimiz için Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bundan sonra böyle olaylarla karşılaşmayız. Bize düşen görev, öğretmenlerimize sahip çıkmaktır. Gencecik fidanları yetiştirmek için canla başla uğraşıyorlar" diye konuştu.
Açılış konuşmalarından sonra Robotik Kodlama sınıfının açılışında katkı sağlayan firmalara plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tefeci operasyonunda 1,5 milyon TL vurgun yapan 5 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Tefeci operasyonunda 1,5 milyon TL vurgun yapan 5 ...
Eskişehir´de, kayıp Iraklı Yusuf´un cansız bedenine ulaşıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eskişehir´de, kayıp Iraklı Yusuf´un cansız bedenine ...
Kayıp Yusuf’un acı haberi yürekleri dağladı 10 yaşındaki Yusuf’un cansız bedeni sulama kanalında bulundu Eskişehir AKUT Operasyon Sorumlusu Ercüment Kocabaş: “Debinin yüksek olması sebebiyle buraya sürüklendiğini tahmin ettik”
YEREL HABERLER Kayıp Yusuf’un acı haberi yürekleri dağladı 10 ...
Eskişehir´de, kayıp Iraklı Yusuf´un cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Eskişehir´de, kayıp Iraklı Yusuf´un cansız bedenine ...
Eskişehir'de 18 FETÖ şüphelisi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 18 FETÖ şüphelisi hakkında işlem yapıldı
flaş
YEREL HABERLER flaş
Eskişehir’de 3 gündür kayıp olan 7 yaşındaki Irak uyruklu Yusuf Gurubi’nin sulama kanalında cesedi bulundu.
YEREL HABERLER Eskişehir’de 3 gündür kayıp olan 7 yaşındaki Irak ...
Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor (3)
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf ...
Yusuf’u arama çalışmaları havadan görüntülendi Otizmli küçük Yusuf’tan 29 saattir haber alınamıyor Arama yapılan kanalda geçmişte 3 çocuk hayatını kaybetmişti
YEREL HABERLER Yusuf’u arama çalışmaları havadan ...
Kayıp Yusuf annesinin elini bırakıp kaçmış 10 yaşındaki otizmli Yusuf’un arama çalışmaları suda, karada ve havadan devam ediyor Yaklaşık 8 kilometrelik alanı tarayan ekipler, ilk günkü arama çalışmalarını tamamladı Abla Yasemin Gurubi: “Parka gitmek için çıkmıştık, annemin elini bırakıp bir anda koşmaya başladı” “Hareketlerinden normal olmadığı zaten belli, insanların fark etmemelerine şaşırıyorum”
YEREL HABERLER Kayıp Yusuf annesinin elini bırakıp kaçmış 10 ...
Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor (2)
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf ...
Kayıp olan minik Yusuf kameralara böyle yansıdı
YEREL HABERLER Kayıp olan minik Yusuf kameralara böyle yansıdı
Tepebaşı Belediyesi üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi üstyapı çalışmalarını hız ...
Tepebaşı Kent ve Köy Enstitüleninden 2 bin 760 öğrenci yararlanıyor
YEREL HABERLER Tepebaşı Kent ve Köy Enstitüleninden 2 bin 760 ...
Eskişehir´de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor
YEREL HABERLER Eskişehir´de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf ...
'Kurbağa adamlar' minik Yusuf'u aramaya başladı Ankara'dan gelen özel ekip, otizm hastası Yusuf'u sulama kanalında arıyor
YEREL HABERLER 'Kurbağa adamlar' minik Yusuf'u aramaya ...
Eskişehir’de şaşırtan eşya taşıma yöntemi
YEREL HABERLER Eskişehir’de şaşırtan eşya taşıma yöntemi
Eskişehir´de, halk pazarında sosyal mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Eskişehir´de, halk pazarında sosyal mesafe unutuldu
Havacıların yardımları 5 bin koliye ulaştı
YEREL HABERLER Havacıların yardımları 5 bin koliye ulaştı
Narkotik Şube ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor Sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Narkotik Şube ekipleri zehir tacirlerine geçit ...
Binlerce keklik doğaya salındı Suya yakın birçok noktada keklikler salındı, bu alanlar 4 yıl süreyle avlanmaya kapatıldı Eskişehir Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır: “Avcılıkta amaç öldürmek değil, aynı zamanda yaşatmaktır”
YEREL HABERLER Binlerce keklik doğaya salındı Suya yakın birçok ...
Yunus Timlerinin şüphelendiği şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
YEREL HABERLER Yunus Timlerinin şüphelendiği şahsın üzerinden ...
Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Eskişehir’de yonca üretimi arttı Çiftçiler, büyük ve küçükbaş hayvanların ana yemi yoncanın üretimine yöneldi
YEREL HABERLER Eskişehir’de yonca üretimi arttı Çiftçiler, büyük ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X