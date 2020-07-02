Uyarılara rağmen hala sokaklara atılıyor

Virüse karşı korunmak için yoğun bir şekilde kullanılan maske ve eldiven nice uyarılara rağmen hala sokaklarda gözüküyor.

Korona virüs (COVİD19) salgını nedeniyle takmak zorunluluğu getiren maske, kullanıldıktan sonra nice uyarılara rağmen bilinçsizce sokaklara atılıyor. Korona salgınından dolayı günlük kullanılan bir ihtiyaç halına gelen maske ve eldiven kimyasal atık olarak ayrı bir çöpe atılması gerekirken bazı vatandaşlar tarafından hala sokaklar ve caddelere atılıyor. Kişisel bakım ürünü olarak kullanılan maske ve eldiven sokaklara atıldıktan sonra üzerine virüs toplayarak en az korona kadar tehlikeli olabilir.

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