Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

<br>ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.<br>Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Takibe alınan 4 şüpheli gözaltına alınırken, üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 118,38 gram metamfetamin, 33 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'üne 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN<br>2020-07-02 14:01:06<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.