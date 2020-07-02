Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

'Anneannem ve ben'

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<br>ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.<br>Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Takibe alınan 4 şüpheli gözaltına alınırken, üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 118,38 gram metamfetamin, 33 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'üne 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN<br>2020-07-02 14:01:06<br>

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