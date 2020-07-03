Yaralı sansar emin ellerde

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ne getirilen yaralı yavru sansar tedavi altına alındı.
Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, birçok sevimli dosta ev sahipliği yaparken duyarlı vatandaşlar tarafından barınağa getirilen yaralı hayvanlar için de tedavi olanakları sağlamaya devam ediyor.
Son olarak Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü’nde görevliler tarafından yaralı halde bulunan yavru sansar, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak tedavisi yapılmak üzere Doğal Yaşam Merkezi’ne getirildi. Burada veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen sansarın, ön sağ ayağında kırık tespit edildi. Tedavisine başlanılan sansar, iyileşme sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.