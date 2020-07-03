Geleneksel Afgan pilav ikramına katılan 15 kişi karantina altında Bebek görmeye gidip pilav kaşıklayanlar Korona virüse yakalandı Eskişehir’de 10 ev karantinaya alındı

Eskişehir’de yeni doğan bebekleri için geleneksel Afgan pilavı hazırlayan Afganistan uyruklu ailenin evine giden yakınlarında Korona virüs (Covid19) tespit edilmesinin ardından 15 kişinin yaşadığı 10 ev karantina altına alındı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesinde yaşayan Afganistan uyruklu bir aile, yeni doğan bebekleri için adetleri üzerine Afgan pilavı hazırladı. Daha sonra davet üzerine pilav gününe giden yakınlarında bir müddet geçmesiyle Korona virüs belirtileri ortaya çıktı. Ardından Korona testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadıkları evler Odunpazarı Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Bu kapsamda ayrı ayrı 6 sokakta bulunan 10 ev izole edilirken, Afgan uyruklu vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanıyor. 15 kişinin Koronaya yakalandığı mahallede 2 bin civarında Afgan vatandaşlın yaşadığı öğrenildi.



“Virüs bebek görme adetinden sonra çıkmış”

Konuyla ilgili konuşan Huzur Mahalle Muhtarı Recep Özaydın, “Son vakada bebek görmek için pilav vermişler. Adetleri gereğince birbirleriyle yemek yemişler. Korona virüs bebek görme adetinden sonra çıkmış. Herkes pilav alıyor ve toplanıyorlar. Benim mahallemde bin 500, 2 bin civarında Afgan uyruklu yaşıyor. Dolayısıyla kendi aralarında bulaştırıp rahatsızlanmışlardır. Kendilerine bulaştırmalarıyla birlikte Covid19 çıkmıştır. Pozitif çıkanların çoğu hastanede, diğerleri de ev karantinasında. Bu evlerde testi pozitif çıkıp hastaneye yatırılmış kişiler var. Evlerin önünde demir bariyerler var, polis bekliyor” diye konuştu.

Mahallesindeki evlerin yaşamak için uygun olmadığını aktaran Muhtar Özaydın, “İmar değişmediği için evlerimiz eski. Bu insanlarda evleri ucuz buldukları için yaşamaktalar. Bu evlerde yaşaması da uygun değil. Şu an 10 hane karantinaya alındı. 1215 civarında pozitif vaka var. Bunlar tarlaya gidiyorlar, inşaatlara gidiyorlar. Birde çöp topluyorlar. Devamlı işleri yok günlük işler yapıyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.