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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Reşadiye Camii içerisinde 107 gün sonra cuma namazı kılındı

İHA

Camilerin içinde namaz kılmaya verilen aranın sona ermesiyle, Eskişehir'in tarihi simgelerinin başında gelen Reşadiye Camii'nin içinde 107 gün sonra cuma namazı kılındı.

Reşadiye Camii içerisinde 107 gün sonra cuma namazı kılındı

Camilerin içinde namaz kılmaya verilen aranın sona ermesiyle, Eskişehir’in tarihi simgelerinin başında gelen Reşadiye Camii’nin içinde 107 gün sonra cuma namazı kılındı.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında cemaatle namaz kılınmasına ara verilmişti. Eskişehir'de bulunan Reşadiye Camii’nin içinde de ikinci bir karara kadar cuma namazlarına ara verilmişti. Geçen haftalarda cami dışında namaz kılınırken, 107 günlük aranın ardından cami içerisinde ilk cuma namazı kılındı. Namaz esnasında cami içerisindeki cemaat sosyal mesafeye riayet ederek saf tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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