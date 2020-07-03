<br>Eskişehir'de eski eşine satırla saldırarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Yalçın Özalpay yargılandığı mahklemece tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezazısına çaptırıldı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Eskişehir <br>2020-07-03 15:40:33<br>
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