ESOGÜ “Bibliyorfil”de Macellan’ın biyografisi ele alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Mahmut Sami İşlek, Stefan Zweig tarafından kaleme alınan “Macellan, Bir İnsan Bir Yaşam” eserini anlattı.

ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından hazırlanan “Bibliyofil” video içeriğinde bu hafta ünlü Portekizli denizci Macellan’ın biyografisinin anlatıldığı kitabı içerdiği tarihi ve kültürel imgeleri ile birlikle değerlendiren Arş. Gör. Dr. Mahmut Sami İşlek, bu eseri evde daha çok vakit geçirdiğimiz bugünlerde bizi dünyanın çok farklı coğrafyalarına götüren bir anlatı olarak değerlendirdi.

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