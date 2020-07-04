İnönü Belediyesi bir engeli daha ortadan kaldırdı

İnönü Belediyesi ilçede ikamet eden engelli bir vatandaşın derdine tekerlekli sandalye ile çare oldu.

İnönü Belediyesi ilçede engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla engelli vatandaşlara desteğini sürdürüyor. İnönü Belediye Başkanlığı, geçtiğimiz yıl evinin önündeki sokağa kilitli taş döşediği Oklubalı Mahalle sakinlerinden Kerim Eren’e tekerlekli sandalye desteğinde de bulundu.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un talimatları doğrultusunda tekerlekli sandalye desteğinde bulunulan Kerim Eren ve ailesi, Başkan Bozkurt’a desteklerinden ve duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

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