Eskişehir bölgede TÜFE daha yüksek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı verilere göre; Eskişehir’in de yer aldığı bölgedeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ülke ortalamasından daha yüksek çıktı. Ülke genelinde Haziran 2020 TÜFE oranı yıllık yüzde 12,62, aylık yüzde 1,13; Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinin dâhil olduğu TR 41 bölgede ise, TÜFE yıllık yüzde 13,43, aylık yüzde 1,71 arttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.