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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ataç’tan genç heykeltıraşlara ziyaret

İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, heykeltıraşlar Osman Tetik ve Onur Ata ile bir araya geldi.

Başkan Ataç’tan genç heykeltıraşlara ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, heykeltıraşlar Osman Tetik ve Onur Ata ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Başkan Ataç, Osman Tetik ve Onur Ata ortaklığıyla Baksan Sanayi Sitesi’nde faaliyetlerine devam eden Onos Sanat ve Tasarım Atölyesi’ni ziyaret etti. Atölye hakkında heykeltıraşlardan bilgi alan Ataç, Türkiye’de sanat alanında çalışan gençlere çok fazla ihtiyaç olduğunu söyledi. Tetik ve Ata’nın farklı işler yaptığına değinen Başkan Ataç, “Heykel bölümü mezunu kardeşlerimiz öğrencilik dönemlerinde bizim Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda asistan olarak bulundular. Birlikte çok güzel anılarımız var. Şimdi ise çalışmalarını kurdukları heykel atölyesinde sürdürüyor, farklı işlere imza atıyorlar. Genelde heykeller statiktir, yani durur ama arkadaşlarımız çalışmalarında heykellere robot hürriyeti veriyorlar. Yani onların seslendirilmesini ve hareket etmesini sağlıyorlar. Gerçekten görülmeye değer ve çok önemli işler. Ben iki genç kardeşimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Osman Tetik ve Onur Ata ise, Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.
Ziyaret, Başkan Ataç’ın heykeltıraşlara temsili siftah parası vermesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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