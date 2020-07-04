Odunpazarı Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Odunpazarı Belediyesi, belediye personelinin kişisel ve sektörel gelişimi için hizmet içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Son olarak gerçekleştirme görevlilerine Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda hizmet içi eğitim verildi. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından verilen eğitime çok sayıda gerçekleştirme personeli katıldı. Eğitimde gerçekleştirme görevlilerine kurumsal e posta kullanımı ve eposta güvenliği konularında bilgi verdi. Yetkililer, belediye personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.