Hırsızlık şüphelisi 4 şahıstan 3’ü tutuklandı

5 bin nüfuslu mahallede öyle bir şey eksik ki!

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Eskişehir’de hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 şahıstan 3’ü tutuklandı.

Eskişehir’de Yenibağlar Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklandı. Diğer 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan yoğun çalışmalar neticesinde 3 gün önce meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri yakalanarak adliyeye sevk edilmişti. Olaya karıştığı tespit edilen 4 şahıstan 3’ü tutuklanırken, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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