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Örnek arkadaşlar Türkiye’nin akciğerlerini temizliyor Adil Kısa: "Geleceğini düşünen insanın önce ormana sahip çıkması lazım"

İHA

Eskişehir'de çevre dostu iki arkadaş, duyarsız kişiler tarafından ormanlara gelişigüzel atılan çöpleri toplayarak örnek bir davranışa imza atıyorlar.

Örnek arkadaşlar Türkiye’nin akciğerlerini temizliyor Adil Kısa: "Geleceğini düşünen insanın önce ormana sahip çıkması lazım"

Eskişehir’de çevre dostu iki arkadaş, duyarsız kişiler tarafından ormanlara gelişigüzel atılan çöpleri toplayarak örnek bir davranışa imza atıyorlar.
Eskişehir’de yaşayan 35 yaşındaki Adil Kısa ile 38 yaşındaki arkadaşı Volkan Sarı, takdire şayan bir davranış sergiledi. Yeşil dostu iki arkadaş, neredeyse her gün piknik alanlarının bulunduğu ormanlık bölgelerde çöp topluyor. En son Odunpazarı ilçesine bağlı Regülatör Piknik Alanı için kolları sıvayan çevre dostları, tam 20 poşet çöp topladı. İnsan sağlığını da olumsuz yönde etkileyen çöplerin içinde alkol şişelerinden plastik atıklara kadar birçok atık madde bulunuyor.

"Geleceğini düşünen insanın önce ormana sahip çıkması lazım"
Adil Kısa, Türkiye’nin akciğerlerini çöp atarak kirleten kişilerin duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Kısa, "Haftanın belli günlerinde bu bölgede yürüyüş yapıp, etrafta gördüğümüz çöpleri topluyoruz. Bu defa sırf çöp toplamaya indik. İnsanlar piknik yapmışlar ve ortalığı temizlemeden gitmişler. Civarda çöp konteyneri de var ama ciddiye alan yok. Virüs sürecinde yeşilin ne kadar kıymetli olduğunu anlamış olmamız lazımken, böyle aksi davranmak insan ahlakına sığmaz. İnsanlar daha duyarlı, daha dikkatli olsun. Kimse evladının nefessiz kalıp orman görmeden büyümesini istemez. Geleceğini düşünen bir insanın önce ormana sahip çıkması lazım, çünkü beton duvar orman kadar nefes aldıramaz" diye konuştu.
Kalabalık bir grupla ormanları çöplerden arındırmak istediklerini dile getiren Adil Kısa ve Volkan Sarı, bu konuda duyarlı vatandaşlardan da destek bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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