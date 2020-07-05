Özel Ümit'ten Dijital Gebelik eğitimi

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Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Dijital Gebelik Eğitimlerine devam ediyor.

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Pandemi süreci nedeniyle gebelik eğitimlerini sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştiriyor.

2. online gebelik eğitimi 7 Temmuz Salı günü saat 14:00'de gerçekleşecek. Tüm anne baba adaylarının davet edildiği programda Genel Gebelik Takibi üzerine Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Akçay, Evde Gebelik Egzersizleri üzerine ise Pilates Eğitmeni & Fitness Antrenörü, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Koçu, Personel Traking Bireysel Yaşam Koçu Gülçin Kaya Uğur bilgiler paylaşacak. Canlı yayının yapılacağı platformlar şöyle; "https://www.instagram.com/eskisehirozelumithastaneleri

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