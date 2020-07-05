Özel Ümit'ten Dijital Gebelik eğitimi

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Dijital Gebelik Eğitimlerine devam ediyor.
Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Pandemi süreci nedeniyle gebelik eğitimlerini sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştiriyor.
2. online gebelik eğitimi 7 Temmuz Salı günü saat 14:00'de gerçekleşecek. Tüm anne baba adaylarının davet edildiği programda Genel Gebelik Takibi üzerine Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Akçay, Evde Gebelik Egzersizleri üzerine ise Pilates Eğitmeni & Fitness Antrenörü, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Koçu, Personel Traking Bireysel Yaşam Koçu Gülçin Kaya Uğur bilgiler paylaşacak. Canlı yayının yapılacağı platformlar şöyle; "https://www.instagram.com/eskisehirozelumithastaneleri
https://www.facebook.com/umithastanesi
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.