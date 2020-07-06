Eskişehirspor - İstanbulspor: 0-3

<br>Engin ÖZMEN / ESKİŞEHİR (DHA)STAT: Yeni Eskişehir<br>HAKEMLER: Kadir Sağlam, Murat Temel, Anıl Usta<br>ESKİŞEHİRSPOR: Ebrar Bedirhan, Sezgin, Furkan, Bilal (Dk. 85 Emir), Furgan, Mehmet, Onur, Tolga (Dk. 80 Doğukan), Selman (Dk. 67 Berkay), Buğra<br>İSTANBULSPOR: Halil Rıdvan, Wellington Nascimento, Mehmet, Alperen, Egehan (Dk. 46 Erdem), Eslem (Dk. 77 Melih), Berk Ali (Dk. 71 Muhammed), Uygar (Dk. 60 Kağan), Yusuf Ali (Dk. 60 İbrahim), Berkay<br>GOLLER: Dk. 37 Yusuf Ali, Dk. 44 Berkay, Dk. 90 Erdem (İstanbulspor)<br>SARI KARTLAR: Tolga, Berkay (Eskişehirspor) - Erdem Şen, Wellington Nascimento (İstanbulspor)TFF 1'inci Lig'in 32´nci haftasında ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, kendi evinde İstanbulspor´a 3-0 yenildi.9'uncu dakikada Alperen´in soldan ortasında topla buluşan Rıdvan´ın sert vuruşu auta çıktı.<br>13'üncü dakikada Bedirhan´ın çalımlarla ceza sahasına girerek verdiği pasla topla buluşan Tolga´nın şutunu kaleci güçlükle çıkardı.<br>16´ncı dakikada Yusuf´un ortasına ceza sahası ön çizgisinde Uygar´ın sert şutu auta çıktı.<br>20´nci dakikada Bedirhan´ın ceza sahası çizgisi üzerinden düzgün vuruşunu kaleci Halil parmaklarının ucuyla dışarıya çeldi.<br>22´nci dakikada Berk Ali´nin sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu şut, kale direğinin yanından dışarı çıktı.<br>28'inci dakikada Berk Ali´nin ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Eslem´in vuruşu direkten döndü.<br>37´nci dakikada Egehan´ın ara pasında topla buluşan Yusuf, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yusuf, düzgün bir vuruşla kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.<br>44'üncü dakikada Berkay´ın ceza sahası sol çaprazdan düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.<br>İlk yarı bu skorla sona erdi.<br>80'inci dakikada savunma arkasında atılan topla buluşan Muhammed´in şutu ağlarla buluştu. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.<br>82´nci İbrahim´in soldan ortasıyla ceza sahasında topla buluşan Kağan´ın şutu az farkla dışarı çıktı.<br>85'inci dakikada Onur´un ceza sahası dışından vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.<br>88'inci dakikada Kağan´ın ortasında topla buluşan Muhammed´in ceza sahasından şutunu savunma oyuncuları çizgiden çıkardı.<br>90'ıncı dakikada Erdem, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3.<br>Deplasman ekibi sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN<br>2020-07-06 22:03:50<br>
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