Eskişehirspor’de rüzgar tersten esmeye devam ediyor Eskişehirpsor Teknik Direktörü Mustafa Özer; “Eskişehirspor her zaman şampiyonluğa oynayan ve potansiyeli olan bir şehir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehirspor’de rüzgar tersten esmeye devam ediyor Eskişehirpsor Teknik Direktörü Mustafa Özer; “Eskişehirspor her zaman şampiyonluğa oynayan ve potansiyeli olan bir şehir”

İHA

Eskişehirspor’de rüzgar tersten esmeye devam ediyor Eskişehirpsor Teknik Direktörü Mustafa Özer; “Eskişehirspor her zaman şampiyonluğa oynayan ve potansiyeli olan bir şehir”

Eskişehirpsor Teknik Direktörü Mustafa Özer, 30 mağlup olarak ayrıldıkları maçın ardından yaptığı basın toplantısında, “Eskişehirspor her zaman şampiyonluğa oynayan ve potansiyeli olan bir şehir” dedi.
TFF 1. Lig'in 32. hafta karşılaşmasında İstanbulspor’u evinde konuk eden Eskişehirspor, maçtan 30 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam Mustafa Özer, “Öncelikle mağlup olarak ayrıldığımız için üzgünüz. Genç oyuncular ile sahaya çıktı. Zaten bizim kadromuzdan 1213 oyuncumuz bugün oynamadı. Yeni bir genç grupla oynadık. Çocuklar ellerinden geldiğince mücadele etmeye çalıştı. Eksikleri var, eksiklerini gidermek için de çocuklar ile çok çalışmalıyız. Eskişehirspor büyük bir camia. Eskişehirspor her zaman şampiyonluğa oynayan ve potansiyeli olan bir şehir. Eskişehirpsor taraftarları ve halk takıma sahip çıkın. Başka Eskişehirspor yok. Biz elimizden geldiğimiz kadar genç oyuncular ile oynamaya çalışacağız son haftalarda. Gelecek sene ile ilgili elimizdeki oyuncuları hazırlayacağız. Bakalım ne olacak. Son iki haftamız var. Gerçekten en büyük hayalim Eskişehirspor’da şampiyonluk yaşamak ve kupayı alıp Ediz Bahtiyaroğlu’nun mezarına götürmek. En büyük hayalimdi buraya geldiğimde de. Ama şartlarımız şu an bu. Kulübün durumunu zaten biliyorsunuz ama inşallah toparlanacağız. Eskişehir her zaman küllerinden doğan bir takım. Allah yardımcımız olsun. İşimiz kolay değil” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehirspor - İstanbulspor: 0-3
YEREL HABERLER Eskişehirspor - İstanbulspor: 0-3
Eskişehirspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Eskişehirspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
Kiraladığı otomobilde kredi kartıyla içki satarken yakalandı
YEREL HABERLER Kiraladığı otomobilde kredi kartıyla içki satarken ...
Eskişehir’de huzurevindeki ölümler hakkında suç duyurusu Huzurevinde virüs nedeniyle hayatını kaybeden çalışanın kızından soruşturma talebi
YEREL HABERLER Eskişehir’de huzurevindeki ölümler hakkında suç ...
Hamilelik öncesi muayene ile riskleri azaltın Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meliha Kovancı Bayraktaroğlu; "Gebelik başladıktan sonra annenin kilo almasıyla birlikte bir diyetisyen ile görüştürülmeli"
YEREL HABERLER Hamilelik öncesi muayene ile riskleri ...
Sosyal mesafeye sadece koltukta uyuyor Tramvaylarda çift koltukların biri boş, ama ayakta yan yana yolculuklar devam ediyor Sosyal mesafe sadece koltuklarda
YEREL HABERLER Sosyal mesafeye sadece koltukta uyuyor Tramvaylarda ...
70’lerin gözdesi hayran bırakıyor 1977 model otomobil ilk günkü orijinalliğini koruyor Aracın sahibi Ayhan Korkmaz: “Kıymetini bilen birinin almasını istiyorum”
YEREL HABERLER 70’lerin gözdesi hayran bırakıyor 1977 model otomobil ...
Eskişehir’de kavurucu sıcaklar 33 dereceyi bulan sıcaklıklar insanlar kadar sokak hayvanlarına da zor anlar yaşatıyor Serinlemek isteyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti Buğra Çömlekçi; “Eskişehir’de bu kadar sıcak olmamıştı”
YEREL HABERLER Eskişehir’de kavurucu sıcaklar 33 dereceyi bulan ...
Nişan dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Nişan dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Söz merasimi acı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Söz merasimi acı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
Tepebaşı’nda üstyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda üstyapı çalışmaları aralıksız devam ...
Universal Tural Platformu Genel Başkanı Müjdat Kayayerli’dan Kazım Kurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Universal Tural Platformu Genel Başkanı Müjdat ...
Başkan Kurt Eğitim-İş’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Kurt Eğitim-İş’i ziyaret etti
Eskişehir´de kaçak tütün deposuna polis baskını
YEREL HABERLER Eskişehir´de kaçak tütün deposuna polis baskını
Bedensel engelli gençten Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Bedensel engelli gençten Ataç’a ziyaret
Eskişehir KOM'dan dev kaçakçılık operasyonu Operasyonda binlerce adet sarılmış sigara, makaron, sigara kağıdı ve yüzlerce kilogram kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir KOM'dan dev kaçakçılık ...
Tepebaşı'da Mavi Bayraklı 27 işletme Mavi Bayraklı işletmeler güven veriyor
YEREL HABERLER Tepebaşı'da Mavi Bayraklı 27 işletme Mavi Bayraklı ...
Seyir halinde alev alan kamyonu jandarma trafik ekipleri son anda kurtardı
YEREL HABERLER Seyir halinde alev alan kamyonu jandarma trafik ...
Özel Ümit'ten Dijital Gebelik eğitimi
YEREL HABERLER Özel Ümit'ten Dijital Gebelik eğitimi
Kurbanlık alırken koronadan daha tehlikeli olan bu hastalığa dikkat Kurban Bayramı öncesi ‘tüberküloz’ uyarısı Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: "Kurban seçecek ve kesecek insanların tüberküloza karşı dikkatli olmaları gerekiyor" "Tüberküloz, korona virüsten daha da tehlikeli bir hastalık, çok daha sıkıntılı ve kronik vakaların meydana gelmesine sebep oluyor"
YEREL HABERLER Kurbanlık alırken koronadan daha tehlikeli olan bu ...
Örnek arkadaşlar Türkiye’nin akciğerlerini temizliyor Adil Kısa: "Geleceğini düşünen insanın önce ormana sahip çıkması lazım"
YEREL HABERLER Örnek arkadaşlar Türkiye’nin akciğerlerini ...
Pandemi sürecinde ilk defa kitaplarla tanışanlar da oldu
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde ilk defa kitaplarla tanışanlar da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X