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Emlakçıdan ‘Eşyalı kiralık ev yerine boş evi tercih edin’ tavsiyesi Eski sahibinin kullanılıp size bıraktığı eşyalar önemli sağlık sorunlarına neden olabilir

İHA

Emlakçıdan ‘Eşyalı kiralık ev yerine boş evi tercih edin’ tavsiyesi Eski sahibinin kullanılıp size bıraktığı eşyalar önemli sağlık sorunlarına neden olabilir

– Emlakçı Tuğrul Örter, eşyalı kiralık ev yerine boş evlerin tercih edilmesinin korona virüs (Covid19) gibi bulaşıcı hastalıklar açısından daha uygun olacağını söyledi.
Öğrenci şehri olarak anılan Eskişehir’de birçok öğrenci, korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından memleketlerine dönmüştü. Yeni eğitim dönemin kısa bir süre sonra başlaması beklenirken, birçok öğrenci ev arayışına girdi. Sınava sonuçlarının açıklanması ve yerleştirmelerin tamamlanması ile birlikte kiralık ev taleplerinin artması bekleniyor.
Yaz sonuna sektörün yoğunlaşacağını belirten emlakçı Tuğrul Örter, öğrencilere, eşyalı ev diye tabir edilen içinde önceki sahiplerinin kullandığı eşyaların yer aldığı evleri tavsiye etmediğini söyledi. Örter, “Öğrenci olup ev tutmaya gelen arkadaşların ilk dikkat ettiği husus evin eşyalı olup olmadığı oluyor. Çünkü öğrencilerde, böyle bir evin eşyaya bütçe ayırma ve eve taşıma işlemlerinin ortadan kalkacağı düşüncesi hâkim. Lakin bu çok yanlış, çünkü örneğin bugün kimse tanımadığı birinin tişörtünü bile giymezken onun kullandığı eşyaları kullanmak bana çokta mantıklı gelmiyor. Normal dönemde de önermediğim bir kiralama sisteminin şu dönemde daha da önem kazandığını görüyorum. Virüs illetinin kol gezdiği şu ortamda eski sahibinden kullanılıp size bırakılan eşyalar önemli sağlık sorunlarına neden olabilir” tavsiyesinde bulundu.

"Eşyalı ev tutacaksanız dezenfekte talebinde bulunun"
Bina dezenfektesinin önemine de değinen Tuğrul Örter, aynı zamanda apartman yöneticiliği de yaptığını ve virüsün ilk çıktığı zamanlarda yöneticisi olduğu binayı tepeden tırnağa dezenfekte ettirdiğini belirtti. Örter, “Yine de eşyalı ev tutulacaksa, tutacak arkadaşların ev sahibinden ya da emlakçıdan dezenfekte talebinde bulunması yaralı olacaktır. Ben yöneticisi bulunduğum binanın dezenfekte edilmesi için bir fikir ortaya attım apartman sakinleri de bu fikrime sıcak baktılar ve detaylı bir temizlik yapıldı. Tabii bu duyarlılık ilk aylarda sürdü, ne yazık ki bunun devamı gelmedi. Genelde parasal nedenlerle bu işlem aksadı. Dezenfekte şirketiyle yaptığım konuşmada da virüsün ilk aylarına göre talebin düştüğünü söyledi. Virüsün ilk çıktığı zamanlarda insanların şirkete oldukça yoğun talepte bulunduğunu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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