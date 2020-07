Odunpazarı Meydanı’nın simgesi eski görünümüne kavuşmayı bekliyor At heykelleri MOBESE önünde çalınan koşum takımlarını bekliyor

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı Meydanı içerisinde bulunan ve kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gem ve kantarması çalınan odun arabasına bağlı at heykelleri yeni koşum takımlarını bekliyor.

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı Meydanı’nın simgesi haline gelen ve ziyaretçilerin bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği at arabası heykelinin üzerindeki koşum takımları 1 aydan fazla bir süre önce çalınmıştı. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından, heykel önündeki MOBESE kameralarını umursamaksızın çalınan koşum takımları hala bulunamadı. Kantarma ve gem takımlarının geçtiğimiz Ramazan ayında çalındığı ve bölge esnafı tarafından polise ihbarda bulunulduğu öğrenildi. Olayın üzerinden 1 ayı aşkın bir zaman geçmesine rağmen hırsızlığı yapan şahıs veya şahısların bulunup bulunmadığı öğrenilemezken, at arabası heykeli de hala yeni koşum takımlarına kavuşamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.