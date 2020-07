Odunpazarı’ndaki üç alan yeni yüzleriyle hizmete hazırlanıyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, salgın döneminde bakım ve tadilat işlemlerinden geçirilerek baştan aşağı yenilenen Akpınar, Kocakır ve Kent Ormanı’nda denetim yaptı.

Çevreye duyarlı, doğaya saygılı çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, Akpınar, Kocakır ve Kent Ormanı yenileniyor. Orman Bölge Müdürlüğü’nden 25 yıllığına kiralanan alanlarda vatandaşların, dinlenip, rahat nefes alması için her üç alana da birer kır kahvesi, spor tesisleri ve güzelleştirme çalışmaları yapılıyor.



"Her ayrıntı düşünüldü"

Yenilenen alanlarda vatandaşların rahatı için her ayrıntı düşünüldü. Güvenlik için kamera sisteminin kurulduğu alanlardan Kocakır’a basketbol sahası, Kent Ormanı’na da 2 adet tenis kortu yapılıyor. Vatandaşların piknik yapması için kamelya ve barbekü yerleri de yapılan alanlarda, sokak hayvanları da unutulmadı. Kocakır’a sokak hayvanları için kulübeler yapılırken, kuşlar içinde ağaç dallarına yuvalar asıldı.



"Tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"

Düzenlenmekte olan Akpınar, Kocakır ve Kent Ormanı’nda denetim yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, insanların nefes alabileceği alanlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Sadece Odunpazarı’nda yaşayan vatandaşlarımızın değil, tüm Eskişehir halkının faydalanabileceği bu tesisleri, en kısa zamanda halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.