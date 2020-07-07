Tahrik indirimi kaldırılan katilin cezası 25 yıla çıktı

<br>Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de eğlence çıkışı iki grup arasında çıkan tartışmada Nahit Katıoğlu´nu (27) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı mahkemeden 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapse mahkum edilen Hakan Yağız Altunsoy´un (19) cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi´nce değiştirildi. Altunsoy'un `haksız tahrik´ indirimini kaldıran mahkeme, 18 yıllık hapis cezasını 25 yıla çıkardı.<br>Olay, geçen yıl Nisan ayında meydana geldi. Barda çalışan Nahit Katıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte gittiği eğlence mekanından sabah 05.15 sıralarında çıktı. Katıoğlu ve arkadaşları Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi´nde eve doğru yürürken, arkalarından gelen başka bir grupla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle diğer gruptan Hakan Yağız Altunsoy, bıçakla Nahit Katıoğlu´na saldırıp 3 kez bıçakladı, ardından otomobile binerek kaçtı. Yaralanan Nahit Katıoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. İki gün yaşam savaşı veren Katıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında polis, bir işyerinin güvenlik kameralarından katil zanlısının olayın yaşandığı gece annesi ve arkadaşlarıyla birlikte olan Hakan Yağız Altunsoy olduğunu belirledi. Aranan Altunsoy, olaydan 4 gün sonra Çarşı Polis Merkezi´ne giderek teslim olurken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>YEREL MAHKEME TAHRİK İNDİRİMLİ 18 YIL CEZA VERDİ<br>Hakkında `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Altunsoy, tutuklu yargılandığı Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıla mahkum edildi. Katil zanlısı Altunsoy yerel mahkemede kendisini "Hafta sonu yakınlarımla birlikte eğlence merkezine gittik. Yanımda annem ve arkadaşlarım vardı. Onlar alkol aldı ben ise kullanmadım. O sırada karşı masada tartışma yaşanıyordu. Gerginlik büyür diye mekandan dışarıya çıktık. Ben kardeşimi kapıda beklemeye başladım. İçeride tartışanlar dışarıya çıkarak kavga etmeye başladı. Dışarıda beklerken kavga eden şahıslardan birisi önümüze içki şişesi fırlattı. O sırada isminin Halil olduğunu öğrendiğim şahıs anneme de küfretmeye başladı. Kendisini uyardım. Silahını çıkartıp beni ve annemi öldüreceğini söyledi. Elindeki silahı düşürmek için yanımdaki bıçağı rastgele savurdum. O sırada arayan giren şahsa isabet etmiş. Korkarak aracıma doğru kaçtım. Vicdanım sızlıyor. Olayın bu şekilde sonuçlanacağını tahmin bile etmiyordum. Öldürme ve yaralama gibi kastım yoktu" diyerek savundu.<br>YAKINLARI CEZAYA İTİRAZ ETTİ<br>Öldürülen Nahit Katıoğlu´nun yakınları ise avukatları aracılığıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi´ne başvurarak 18 yıllık cezaya itiraz etti. 1´inci Ceza Dairesi gündemine aldığı dosyayla ilgili Nahit Katıoğlu´nun cinayet sanığı Hakan Yağız Altunsoy´a ilişkin `haksız bir hareket ya da söz bulunmadığı vicdani kanaatine´ varıldığını belirterek, `haksız tahrik´ indirimini kaldırdı. Ceza Dairesi kararında 18 yıl olan hapis cezasını `iyi hal´ indirimiyle birlikte 25 yıla çıkardı. Ceza Dairesi kararında, "Maktulden kaynaklanıp, sanık Hakan Yağız Altunsoy'a ve/veya annesi Aysun Becek'e yönelen haksız bir hareket ya da söz bulunmadığı vicdani kanaatine varılmıştır. Bu itibarla sanığın kasten öldürme eylemine uyan TCK'nın 81/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi. Ayrıca Hakan Yağız Altunsoy´un da tutukluluk halinin devamına karar veridi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN<br>2020-07-07 14:57:19<br>

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