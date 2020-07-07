Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

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Eskişehir'de, laf atma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde yaşandı. Caddede yürüyen Yunus D. ile Recep A. ve Emrah D. arasında 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle, Recep A. üzerinde taşıdığı tabancayla Yunus D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Ağır yaralanan Yunus D., 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden motosikletle kaçan Recep A. ile arkadaşı Emrah D. polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla saklandıkları evlerde yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki sorguları akabinde adliyeye sevk edilirken, tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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