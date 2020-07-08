Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

<br>ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Ellerindeki uyuşturucu maddelerini piyasaya sürülmeye hazırlandığı tespit edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 58,43 gram metamfetamin, 33,21 gram afyon sakızı, 6,77 gram eroin, 0,91 gram esrar, sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1´i `uyuşturucu madde ticareti´ suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)<br>2020-07-08 13:44:14<br>
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