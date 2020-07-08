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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazar alışverişine dalan kadınlar sosyal mesafeyi unuttu Polis ekipleri kadınlara defalarca uyarıda bulundu

İHA

Türkiye geneli gerçekleştiren Covid19 tedbirleri kapsamındaki denetimler Eskişehir'de de yapıldı. Semt pazarında yaptıkları denetimlerde, alışverişe kendini kaptıran kadınlar sosyal mesafe ile maske kuralını unuturken, polis ekipleri ise, "Sevgili hanımlar, rica ediyorum sizden. Sosyal mesafeyi koruyalım lütfen. Ailenize, sevdiklerinize hastalık bulaştırma riskini yaşatmayın" dedi.

Pazar alışverişine dalan kadınlar sosyal mesafeyi unuttu Polis ekipleri kadınlara defalarca uyarıda bulundu

Türkiye geneli gerçekleştiren Covid19 tedbirleri kapsamındaki denetimler Eskişehir’de de yapıldı. Semt pazarında yaptıkları denetimlerde, alışverişe kendini kaptıran kadınlar sosyal mesafe ile maske kuralını unuturken, polis ekipleri ise, “Sevgili hanımlar, rica ediyorum sizden. Sosyal mesafeyi koruyalım lütfen. Ailenize, sevdiklerinize hastalık bulaştırma riskini yaşatmayın” dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Covid19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu kontroller gerçekleştiriliyor. Eskişehir'de de Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerindeki kuaför salonları, güzellik merkezleri, kafeterya, lokanta, kahvehane, restoran ve semt pazarlarında denetimler yapıldı.

‘İş kolları denetlendi.
Genelge ile denetimlerde Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Emniyet müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri hazır bulundu. Yayımlanan genelge ile kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir iş kolu için alınması gereken önlemler kontrol edildi.

‘Alışverişe dalan kadınlar virüsü unuttu’
Ayrıca yapılan denetimler çerçevesinde Odunpazarı ilçesinde bulunan bir semt pazarı da kontrol edildi. Yoğun olarak kadınların bulunduğu bölgede, alışverişe kendini kaptıran kadınlar, sosyal mesafe ve maske kuralını unuttu. Burada polis ve zabıta ekipleri hem pazar esnafını hem de tezgah önlerinde yoğunluk oluşturan kadınları defalarca uyardı. Polis ekipleri, özellikle pazarın kıyafet satılan bölümünde yoğunlaşan kadınlara seslenerek, “Sevgili hanımlar, sizden rica ediyorum. Sosyal mesafeyi koruyalım lütfen. Ailenize, sevdiklerinize hastalık bulaştırma riskini yaşatmayın” dedi.
Yapılan ısrarlı uyarılara karşı kadınlar da maskelerini takıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak alışverişlerine devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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