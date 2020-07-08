Eskişehir´de fuhuş operasyonuna 10 tutuklama

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<br>ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10´u tutuklanarak cezaevine konuldu.<br>Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin yanı sıra Ankara ve Yalova´da eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Opersyonda fuhuş yaptığı öne sürülen kadınların yanı sıra fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli Eskişehir´de sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 15 şüpheli işlemlerinin ardından `fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin´ suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-<br>2020-07-08 13:52:26<br>

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