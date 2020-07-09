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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sigara izmariti depoyu yaktı Yanan depodaki bir çok gıda ve av malzemeleri kullanılmaz hale geldi

İHA

Eskişehir'de, sigara izmariti atıldığı iddia edilen bir depoda yangın çıktı. Olaya itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yanan depo kısa sürede söndürülürken, bir çok gıda ve av malzemeleri kullanılmaz hale geldi.

Sigara izmariti depoyu yaktı Yanan depodaki bir çok gıda ve av malzemeleri kullanılmaz hale geldi

Eskişehir’de, sigara izmariti atıldığı iddia edilen bir depoda yangın çıktı. Olaya itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yanan depo kısa sürede söndürülürken, bir çok gıda ve av malzemeleri kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre; olay Deliklitaş Mahallesi Kaptan Sokakta yaşandı. Dün akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Dumanların deponun kırık camlarından yükseldiğini gören çevre esnafı durumu 110 Yangın İhbar hattına bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, deponun elektrik hatlarını keserek yangına müdahale etti.
Öte yandan büyümeden söndürülen depo yangınında herhangi bir ölümlü veya yaralanmalı kaza yaşanmazken, yangının sigara izmariti atılması sonucu çıktığı iddia edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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