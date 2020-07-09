CHP Tepebaşı Gençlik Kolları’ndan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Çiftçi ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın siyasi partilerin temsilcileri ile temasları sürüyor. Bu kapsamda CHP Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Çiftçi ve yönetimi Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Çiftçi, sürdürdükleri faaliyetler hakkında Başkan Ataç’a bilgiler aktardı. Gençliğin sorunları üzerine görüş alışverişinde bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç, “Gençlerin siyasette görev alması çok önemli. Gençlik kollarının hayata geçireceği projeleri, hedefleri dinledim. Gençlerin kısıtlanması, engellenmesi yerine ülke geleceğinde söz almalarını destekliyorum. Sayın Çiftçi ve yönetimine de çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

CHP Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Sekreteri Kasım Çakan, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Atakan Eliaçık, İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Büşra Meral, Tarım Politikaları ve Çevre İlçe Sorunlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Oğuz Özgöçmen ve Sosyal Medya Sorumlusu Duygu Akyol’un da bulunduğu ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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