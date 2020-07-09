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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tepebaşı Kent Enstitüsü ile bilgiye ulaşmak çok kolay

İHA

Tepebaşı Kent Enstitüsü, yaşam boyu öğrenme platformu olarak 3 bin 208 katılımcı ile hizmet vermeye devam ediyor. Sistem üzerinden kullanıma sunulan dijital kitaplar da kullanıcılardan ilgi topluyor.

Tepebaşı Kent Enstitüsü ile bilgiye ulaşmak çok kolay

Tepebaşı Kent Enstitüsü, yaşam boyu öğrenme platformu olarak 3 bin 208 katılımcı ile hizmet vermeye devam ediyor. Sistem üzerinden kullanıma sunulan dijital kitaplar da kullanıcılardan ilgi topluyor.
Tepebaşı Kent Enstitüsü, Anadolu'nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışını günümüzün gelişmiş eöğrenme teknolojileriyle harmanlayan yenilikçi bir yaşam boyu öğrenme platformu olarak faaliyetlerine devam ediyor.
kentenstitusu.tepebasi.bel.tr adresinde hizmet veren ve 21’inci yüzyıl becerileri çerçevesinde dönüşen bireysel ve kurumsal öğrenme ihtiyaçlarına hem uzaktan hem de yüz yüze öğrenme uygulamalarıyla çözümler üretmeyi amaçlayan Tepebaşı Kent Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi arasında oluşturulan üniversitesektör iş birliği çerçevesinde hayata geçirildi. Eğitimler, başta Eskişehir halkı olmak üzere yeni bir şeyler öğrenmeyi arzulayan herkese ücretsiz olarak sunuluyor. Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenenlerin performansları, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi onaylı bir katılım sertifikası ile belgelendiriliyor. Eğitimler arasında; Girişimcilik, Sosyal Medya, Finans Okuryazarlığı, Gıda Güvenliği, Etkili İletişim, Müşteri İlişkileri ve Fotoğrafçılık branşları yer alıyor. Ayrıca eğitimler, 3 bin 208 bireyin katılımı ile devam ediyor.

Yayınlar kullanıma sunuldu
Tepebaşı Kent Enstitüsü, web sitesi üzerinden yayına açtığı yayınlar ile de bilgiye ulaşımda önemli imkanlar sağlıyor. Site üzerinde bulunan “Yayınlarımız” başlığı altında, “Görme Engelliler İçin Matematik”, “Donguri Yöntemi ile Matematik” ve “Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberi” de kullanıcılara sunuluyor.

‘Görme engelliler için matematik’
Ayrıca Tepebaşı Belediyesi tarafından, Prof. Dr. Şahin Koçak’ın katkılarıyla hazırlanan “Görme Engelliler İçin Matematik Sayılar” sesli kitabı da kullanıma açıldı. Siteyi ziyaret eden bireyler, kitabı dijital olarak edinebiliyor ve sesli kitap ile dinleyerek matematik öğrenebiliyor.

‘Açık dersler izlenebiliyor’
Tepebaşı Belediyesinin Boğaziçi Üniversitesi ile düzenlediği ve Tekfen Holding tarafından desteklenen; bilimsel merak, özgür düşünce ve fikirlerin oluşmasına katkıda bulunacak bilgi ve tartışmaları toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen bir program olan “Açık Ders” etkinlikleri de Tepebaşı Kent Enstitüsündeki yerini aldı. Psikolojiden bilgisayar mühendisliğine, fizikten dilbilime varıncaya kadar birçok alandaki güncel gelişmeleri ve önemli tartışma konularının katılımcılarla paylaşıldığı Açık Ders etkinlikleri, “Her Yönüyle Çocuk” başlığı altında Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezinde halka açık ve ücretsiz olarak düzenlendi.
Öte yandan geçmiş seminerlerden Dr. Öğr. Üyesi Melike Acar’ın “Çocuklukta Ahlaki ve Toplumsal Sorgulamanın Gelişimi” ve Prof. Dr. Belma Haznedar’ın “Çocuk ve Dil: Erken Çocukluk Döneminde İkinci/Yabancı Dil Öğrenimi” isimli seminerleri, “kentenstitusu.tepebasi.bel.tr” adresinden izlenebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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