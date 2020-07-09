Eski eşi Ayşe Tuba´yı satırla öldüren sanığa verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı



Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan´ı (45) başına satırla vurarak öldüren Yalçın Özalpay (52), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyetinin hükümle ilgili gerekçeli kararında sanık Özalpay´ın eski eşini takip ettiği belirtilerek, "Öldürmeye elverişli vasıtaları temin ettiği ve bu kararında sebat ederek olay tarihi itibariyle eylemini gerçekleştirdiği, vücudunda birden çok yaralanmalarının bulunduğu, kafa bölgesindeki yaralanma sebebiyle beyin dokusunun görünür hale geldiği tespit edildi" denildi.

Anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından geçen yıl ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda başına satırla vurularak, öldürüldü. Tutuklanan katil zanlısı Özalpay, yargılandığı Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce `tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çarptırıldı. Mahkeme verdiği hükümle ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

Kararda, Yalçın Özalpay´ın olaydan önce eski eşi Ayşe Tuba Arslan´ı öldürmeye karar verdiği belirtilerek, "Bu kararının icrası kapsamında maktulü dönem dönem takip ettiği, öldürmeye elverişli vasıtaları temin ettiği ve bu kararında sebat ederek olay tarihi itibariyle eylemini gerçekleştirdiği, bu haliyle sanığın maktulü tasarlayarak öldürdüğü mahkememizce kabul edilmiştir. Maktulün kafa ve boyun bölgesini hedef almak suretiyle satır ve bıçakla vurmaya başladığı, maktulün almış olduğu darbeler sebebiyle bir ara dizlerinin üzerine yığıldığı, sanığın, maktul bu halde iken dahi elindeki satır ve bıçakla maktule vurmaya devam ettiği, ölü muayene tutanağı içeriğinden de anlaşılacağı üzere maktulün vücudunda birden çok yaralanmalarının bulunduğu, kafa bölgesindeki yaralanma sebebiyle beyin dokusunun görünür hale geldiği, dolayısıyla sanığın satır ve bıçakla elde etmek istediği neticeyi bir veya birkaç darbe ile alabilecekken, birden çok kez bıçak ve satır darbeleri ile maktulü darp ederek öldürme şeklinde gerçekleşen eyleminde, sanığın maktulü eziyet çektirerek öldürme saikini ortaya koyduğu, sanığın canavarca his saiki ve eziyet çektirmek suretiyle, tasarlayarak maktulü öldürdüğü mahkememizce kabul edilmiştir" denildi.

MAHKEME, İYİ HAL VE TAHRİK İNDİMİ YAPMADI

Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Yalçın Özalpay hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamadı. Mahkeme gerekçeli kararında sanık savunmalarının `inandırıcı´ bulunmadığını kaydederek özetle şu ifadelere yer verdi:

"Sanığın, maktulün ilk olarak ayağına vurduğuna ilişkin savunması mahkememizce inandırıcı bulunmamış ve açıklandığı üzere maktulü meydana gelen kısa kovalamaca sonucu yakaladıktan sonra elindeki satır ve üzerindeki bıçağı kullanmak suretiyle başlangıçta maktulün kafa ve boyun bölgesini hedef alarak vurmaya başladığı ve sonrasında da yine kafa ve boyun bölgesi ile vücudunun muhtelif yerlerine satır ve bıçakla birden çok kez vurarak maktulü öldürdüğü belirlenmiştir. Sanığın, maktulün kendisine karşı hakaret ettiği, kendisinin yüzüne tükürdüğüne ilişkin savunması haksız tahrik hükümlerinden faydalanmaya ve daha az ceza almaya yönelik savunmalar olarak değerlendirilmiştir."

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN

2020-07-09 17:36:13



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