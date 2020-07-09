Genç kadını bıçaklayarak öldüren sanığa 26 yıl hapis

Eskişehir’de tartıştığı kadını bıçaklayarak öldüren sanığa ‘kasten öldürme’ suçundan 18 yıl, maktulun parasını ve cep telefonunu çaldığı için ise ‘hırsızlık’ suçundan 8 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, bıçaklanarak öldürülen İrem Ayrancı’nın yakınları, taraf avukatları ve tutuklu sanık İzzetullah Entuzam katıldı. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemede savunma yapan sanık Entuzam, “Ben Eskişehir’e geldiğimde çobanlık yaparak geçimimi sağlamaya başladım. Emirler Mahallesinde çobanlık yapmaya başladım. Hayvanları otlattıktan sonra dinlenmek için kaldığım barakaya gidip uzandım. Cep telefonumu tanımadığım bir numara aramış. Numarayı aradım karşıma bir bayan çıktı. Bir süre sohbet ettik. Bana para karşılığı birlikte olabileceğimi söyledi. Adresini istedim. O da verdi. Olay günü verdiği adrese giderek evinde 600 lira karşılığında birlikte olduk. Daha sonra birlikte dışarıya çıkarak karnını doyurdu, marketten alışveriş yaptık. Tekrar eve döndüğümüzde yeniden birlikte olmak istedim oda kabul etmedi. Para istedi, yok dediğimde bağırmaya başladı, küfürler ediyordu. Tecavüz etti diye polise şikâyet edeceğini söyledi. Öfkeye kapıldım. Masanın üzerinde duran bıçağı alarak vücudunu çeşitli yerlerine sapladım. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti, İzzetullah Entuzam'a ‘kasten öldürmek’ suçundan 18 yıl, öldürdüğü kadının cep telefonu ve parası çaldığı içinde ‘hırsızlık’ suçundan ise 8 yıl hapis cezası verdi.



Olay

Olay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Kendisinden bir süredir haber alınamayan İrem Ayrancı'nın (30) yakınları evine gitti. Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile birlikte kapının çalınmasına rağmen yanıt alamayan yakınları, çilingire haber verdi. Daha sonra eve gelen çilingirin kapıyı açmasıyla içeri giren yakınları, yatak odasında dehşet verici manzarayla karşılaştı. Yakınları yatak üzerinde Ayrancı'nın kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü. Ayrancı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, şüpheli İzzetullah Entuzam yakalanarak gözaltına aldı.

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