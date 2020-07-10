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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü'de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları

İHA

İnönü'de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Toplum sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına salgının ilk gününden itibaren aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden İnönü Belediyesi ekipleri, diğer taraftan da vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla ilçe merkezinde ve yeni oluşan mahallelerin tamamında larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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