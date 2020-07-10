23.00 Eskişehir’de kafası ezilmiş halde kedi bulundu

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Eskişehir Şirintepe mahallesinde kafası ezilmiş bir şekilde kaldırıma bırakılan kedi leşi görenleri hayrete düşürdü.

Bugün sabah saatlerinde Şirintepe Mahallesi girişindeki kaldırımda kafası ezilmiş bir kedi bulundu. Kedi leşinin yanında bulunan poşet dikkat çekerken; çevredeki vatandaşların bazıları, kedinin dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürerek buraya atıldığı düşünürken, bazıları da minik hayvanın bir trafik kazasına kurban gitmiş olabileceğini belirttiler.

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