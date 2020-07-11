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(Özel) Ozon tedavisiyle ayak yaralarından kurtuluyor Yurt dışından geldi, çözümü Fizyomer'de bulu Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Uzman Doktor Dilek Koç Yılmaz: "Diyabetik ayak yaraları, diyabetin diğer komplikasyonlarına oranla daha ani ortaya çıkar" "Bacak ve ayağın kesilmesinin önemli bir kısmı engellenebilir" 2 yıldır ayaklarındaki yaralarla mücadele eden Hasan Örnek; "İki sendedir kapanmayan yaralarım ozon tedavisi ile kapanıyor"

İHA

Şeker hastalığı sebebiyle ayaklarında yara çıkan ve yurtdışı dahil birçok merkezde yaralarına çözüm bulamaya Hasan Örnek, Eskişehir'e gelerek Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde başladığı ozon tedavisi sonuç vermeye başladı.

(Özel) Ozon tedavisiyle ayak yaralarından kurtuluyor Yurt dışından geldi, çözümü Fizyomer'de bulu Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Uzman Doktor Dilek Koç Yılmaz: "Diyabetik ayak yaraları, diyabetin diğer komplikasyonlarına oranla daha ani ortaya çıkar" "Bacak ve ayağın kesilmesinin önemli bir kısmı engellenebilir" 2 yıldır ayaklarındaki yaralarla mücadele eden Hasan Örnek; "İki sendedir kapanmayan yaralarım ozon tedavisi ile kapanıyor"

Şeker hastalığı sebebiyle ayaklarında yara çıkan ve yurtdışı dahil birçok merkezde yaralarına çözüm bulamaya Hasan Örnek, Eskişehir'e gelerek Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde başladığı ozon tedavisi sonuç vermeye başladı.
Yıllardır Belçika'da yaşayan Hasan Örnek, şeker hastalığı nedeniyle ayaklarında yaralar çıkmaya başladı. Giderek büyüyen ve neredeyse sol ayağının komple kaplayan yaralar sebebiyle yürümekte zorluk çeken Örnek, yaşadığı Belçika dahil birçok yerde tedavi olmaya çalıştı. Fakat tedavilerin sonuç vermemesi ve acısının artması sonucu son çareyi Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde buldu. Burada ozon tedavisine başlanan Hasan Örnek'in iki senedir kapanmayan yaraları düzelmeye başladı.

"Diyabetik ayak yaraları, diyabetin diğer komplikasyonlarına oranla daha ani ortaya çıkar"
Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Uzman Doktor Dilek Koç Yılmaz, şeker hastalığından ve ulaşabileceği tehlikeli sonuçlar hakkında konuştu. Şeker hastalığında ayaklarda kan akışının azalması ve his duygusunun yitirilmesi sonucu çabuk yara açılabileceğini ifade eden Yılmaz, "Diyabet yani şeker hastalığı kronik bir hastalıktır. Vücudun tüm sistemlerini hasara uğratmaktadır. En çokta damar sistemi hasara uğrar. Damar duvarı yıllar içinde daralır ve sertleşir. Böylece dokulara ve organlara giden kan ve oksijen miktarı yeterli olmaz, zamanla dokular ölmeye başlar ve sonuçta vücutta da birçok komplikasyonlar ortaya çıkar. Örneğin böbrek yetmezlikleri, görme sorunları, sinir hasarları ve diyabetik ayak adı verilen ayak yaraları gibi. Diyabetik ayak yaraları, diyabetin diğer komplikasyonlarına oranla daha ani ortaya çıkar ve hızlı ilerler. Şeker hastalarının ayaklarında kan akımının azalması ve hissetmesini sağlayan sinirlerinin harap olmasıyla kolayca yaralar açılmaktadır. Kısa sürede bu yaralar ilaç tedavilerine cevap vermeyen ve bir türlü kapanmayan inatçı yaralara dönüşür. Sonuçta ayağın ya da bacağın kesilmesiyle sonuçlanan kangrenlere ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabilecek tehlikeli boyutlara ulaşırlar" diye konuştu.

"Bacak ve ayağın kesilmesinin önemli bir kısmı engellenebilir"
Şeker hastalığının ilerlemesi sonucu oluşan yaraların majör otohemoterapi, torbalama ve ozonlu yağ tedavileri ile sonuçlandırılabileceğinin altını çizen Uzman Doktor Yılmaz, "Diyabetik ayak yaralarının tedavisinde ozon tedavisi özellikle son yıllarda diğer tedavilere göre daha üstün etkileri görüldükçe, ön plana geçmiştir. Ozon vücutta kan damarlarının genişlemesini sağlayarak dokuların daha fazla kanlanmasını sağlar, ayrıca ozon akyuvarların dokulara oksijen bırakma kapasitesini arttırır, sinir harabiyetinin de azalmasına yardımcı olur. Ayrıca ozon enfeksiyona neden olan mikro organizmalarla savaşan vücut savunma hücrelerini uyararak bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Ozon yara üzerine lokal olarak uygulandığında dozuna göre hem bakterisit, yani bakterileri öldürücü etkisi hem de doku rejenarasyonunu, yani doku yenilenmesini, tamirini yapıcı etkileri vardır. Tüm bu etkiler birçok diyabetik ayağın ozon tedavisinden yarar görmesine neden olur. Diyabetik ayak yaralarında ozon tedavisi kombine yapılması gereken bir tedavi yöntemidir. Majör Otohemoterapi adı verilen ve hastanın 100 cc kadar alınan kanı, cam bir şişe içinde ozonlanıp tekrar damarına geri verilmesiyle, hem dolaşım içten arttırılmalı hem de torbalama ozon yöntemiyle yaralı uzvun, ozonlamaya özel dizayn edilmiş özel bir torba içine konularak ozonun verilmesiyle dıştan da yara iyileşmesi desteklenmelidir. Diyabetik yaranın Majör ve Torba ozonlamasından sonra ozon yağı ile pansuman yapılarak kapatılması çok önemlidir. Ozonlu yağ yavaş ancak uzun süren bir ozon kaynağı olarak yara üzerinde uzun bir süre kalır ve yavaş bir şekilde ozonu salarak yeniden mikro organizmaların yara üzerinde üremesine engel olur. Majör Otohemoterapi, Torbalama ve ozonlu yağ tedavilerinin uygun bir şekilde kombinasyonu ile ampütasyonların yani bacak ve ayağın kesilmesinin önemli bir kısmı engellenebilir. Bu nedenle diyabetik yaraların ozonla tedavisi oldukça başarılı ve cerrahi gereksinimleri azaltıcı sonuçları vardır" diye konuştu.

"İki sendedir kapanmayan yaralarım ozon tedavisi ile kapanıyor"
İki yıldır hastalığına çözüm bulamayan ve Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 2 buçuk aydır gördüğü tedavi sonuç veren Hasan Örnek, "Burada çok memnunum, ilerleme var. İki sendedir kapanmayan yaralarım ozon tedavisi ile kapanıyor. Torbalama işlemi yapıyorlar, bir de damardan kan alıyor ve tekrar geri veriyorlar. Baya faydasını gördüm, 2,5 ay oldu, devam edeceğim. Uzamasının sebebi de sigara kullandığım için, biraz azalttım gerçi" diye belirtti.

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