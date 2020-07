Yaz aylarında vazgeçilmez bir lezzet Hem serin, hem lezzetli, hem de faydalı Helva ustası dondurmalı irmik helvasını anlattı

Dondurmalı irmik helvası, hem serin, hem doyurucu ve hem doğal olduğu için yaz sıcaklığının vaz geçilmez bir yiyeceği olarak tercih ediliyor.

İrmik, tereyağı, tahin, süt ve şekerden yapılan irmik helvası, bir de dondurma ile karıştırılınca serin, doyurucu ve unutulmaz tadı ile tam bir yaz yiyeceği oluyor. Dondurmalı irmik helvası sadece yazın değil, kış ayları da aranıp keyifle tüketiliyor. Eskişehir’de 7 yıldır dondurmalı irmik helvası yapan Cevher Mahmutlar, dondurmalı irmik helvasının nasıl yapıldığını şu şekilde anlattı;

“Dondurmalı irmik helvası dedelerimizden kalan bir tattır. Sırf doğal kaynaklarla yapılan şeylerimiz var. İrmiği kavururken sırf tereyağı atarız güzelce kavururuz. Biraz da tahin atarız. Bir de Allah’ın 99 ismiyle kavururuz. Kavurma bittikten sonra üstüne şeker ve sırf süt atarız. Süt ve şekeri attıktan sonra ilk önce hızlı ateşi olur ondan sonra ateşi hafife kısarız. Yavaş yavaş kendini çeker ve de helvamız hazır olur. Bir 1015 dakika dinledikten sonra altına dondurmamızı koyarız üstüne helvamızı koyarız, üstüne tarçın azcık da tahin atarız. Bir de üstüne fındığımızı koyarız, müşterilerimize öyle veririz. Kaşıkla ağzına attığında kaymak gibi kayar gider. Lezzeti bir daha ağzından gitmez.”



“İnsanlarımızın çoğu şeker hastası olduğu için şekerini fazla koymuyoruz”

İrmik helvasının doğal maddelerden yapıldığı ve üzerinde koyulan malzemelerin hepsi faydalı şeyler olduğunu anlatan Cevher usta, “7 yıldır buradayız. İnsanlarımız Allah’a şükür çok memnun, herkes çok güzel geldi. Bir de insanı çok güzel rahatlatıyor. Havalar ısındığı zaman bir de bunu yiyen bir insan kesinlikle ve kesinlikle açlık duygusu hissetmez. İnsanlarımızın çoğu şeker hastası olduğu için, biz bunun şekerini de o kadar fazla da koymuyoruz. Ona göre ayarını yapıyoruz. Bir de şeker hastalığının konusunda bunu söylemek istiyorum; üstüne tahin atılan her tatlının şekeri ölür. Çünkü bu da midenizde yara varsa, midenizde herhangi rahatsızlık bir şey varsa tahin dünyada en büyük ilaçtır" dedi.



“Bir kez yiyen bağımlısı olur”

Dondurmalı irmik helvası sadece sıcak mevsimde değil kış ayları da satıldığını anlatan Mahmutlar, “Nisan ayından sonra havalar ısındığından dolayı satışlarımız çok, ama kış aylarda da satarız. İnsanlar evlerine götürürler genelde. Burada her kes bunu bana söylüyor; cevher usta ne yapıyorsun bağımlı oluyoruz? Ben de diyorum ki doğal yapıyorum, doğal satıyorum. Benden bir sefer yiyen kesinlikle bağımlı oluyor” şeklinde konuştu.

7 senedir Eskişehir’de dondurmalı irmik helvası dukanı olan Cevher Mahmutlar, bir yıl önceye kadar dondurmalı irmik helvası konusunda Eskişehir’de tek olduğunu ve bir yılda belirli çevrelerde ondan fazla dondurmalı irmik helvası satan dükkânları da açıldığını söyledi.

Cevher usta yaz sıcaklıklarda dışarda gezen vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu;

“Tansiyon, şeker hastalığı yorgunluğu kabul etmez. Bu sıcaklıkta aşırı sıcaklıklar var en az kendimizi kollamamız lazım. Ben her zaman derim, sıcaklıklarda kendimizi bir köşeye çekip bir on dakika dinlenmemiz, soğuk bir şey içmemiz yememiz lazım. Asitli içecekler tavsiye etmem. Doğasal ürünlerden, şerbetlerden baksınlar kendilerini kollasınlar. Dondurmalı helva bu sıcaklıklarda en iyi tercih olabilir.”

