Kimsesizler valilikte

Bir ilk yaşandı... Herkes onu konuşuyor

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Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Eskişehir Şubesi yöneticileri; yeni atanan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret ederek “hoş geldiniz” dediler. Şube Başkanı Yasemin Öztürk, yardımcısı Halime Korkut ve şube sekreteri Neriman Koç’tan oluşan heyet; vakfın çalışmaları ve Mihalıççık Yaşlılar Yurdu hakkında bilgiler verdi. Vali Erol Ayyıldız; vakıf ve Mihalıççık Yaşlılar Yurdu ile ilgili açıklamaları dikkatlice dinledi ve teşekkür etti. Ziyaret sonunda; Vakıf Şube Başkanı Yasemin Öztürk, Vali Erol Ayyıldız’a ‘kimsesiz ihtiyar’ tablosu taktim etti.

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