Tepebaşı Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürürken, 1 Haziran8 Temmuz tarihleri arasındaki üstyapı çalışmaları kapsamında dökülen asfalt miktarı 7 bin 618 tona ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde sürdürdüğü üstyapısı çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, birçok mahallede eş zamanlı olarak yol ve kaldırım çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında 1 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında dökülen asfalt miktarı, 7 bin 618 tona ulaştı. Son olarak Kumlubel Mahallesi Toplum, Tanrıverdi ve Nimet Sokak, Cumhuriyet Mahallesi İşbulma Sokak, Batıkent Mahallesi Başpınar ve Kumluca Sokak’ta asfalt çalışması gerçekleştirdi. Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları ise Kavacık, Eğriöz, Muttalip (yeni açılan yollarda) ve Cumhuriyet Mahallesi’nde devam ediyor.

Belediye ekiplerinin kilit taş, bordür ve kaldırım çalışması yaptığı noktalar arasında ise Yeniakçayır Mahallesi, Batıkent Mahallesi Atış ve Kervan Sokak, Zafer Mahallesi Edip Sokak, Kumlubel Mahallesi Günay ve Toplum Sokak, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak, Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak, Fevziçakmak Mahallesi İpekli Sokak, Tunalı Mahallesi Barışmak ve Dizginler Sokak yer alıyor.

“Yaz sezonunu verimli geçiriyoruz”

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Fen İşleri Müdürlüğümüz ile gerek kent merkezimizde gerekse kırsal mahallelerimizde üstyapı çalışmalarımız aralıksız biçimde devam ediyor. Yaz sezonunu verimli şekilde geçiriyoruz. Sıcak havaya rağmen fedakârca görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 1 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında döktüğümüz asfalt miktarı 7 bin 618 ton oldu. Sezon boyunca, ihtiyaç duyulan noktalarda, belirlenen program çerçevesinde çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

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