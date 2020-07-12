Eskişehir´de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 4 gözaltı

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Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, yasa dışı yollardan silah satarak, tamirini yaptığı belirlenen 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, ruhsatsız tabancaların yanı sıra silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan silah satışı ve tamiri yapan şüpheliler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan şüphelilere yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 8 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 9 şarjör, 51 dolu fişek, 17 adet 7,65 mm fişek, telsiz, elektroşok cihazı, namlu yapımında kullanılan 14 demir aparat, 14 icra yayı, torna tezgahı, matkap, spiral, kaynak makinesi, kumpas, keski, numaratör, mengene gibi silah yapımında kullanılan çok sayıda el aleti ve yedek parça ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 2´si, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken,1´i kadın 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-07-12 15:10:25



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