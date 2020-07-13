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Pizza uğruna mühendisliği bıraktı Makina mühendisliğinden pizzacılığa uzanan yol Ümit İhsan Yaşar Şengür: "Makine mühendisliğini çok seviyordum, ama pizza yapmak ve yemek daha baskın geldi" "Yapalım mı derken birden dükkan tuttuk ve pizzalarımızı insanlarla buluşturduk" "İş kurarak hayat standardınızın yüksekliğini veya alçaklığını siz belirlemiş oluyorsunuz"

İHA

Pizza uğruna mühendisliği bıraktı Makina mühendisliğinden pizzacılığa uzanan yol Ümit İhsan Yaşar Şengür: "Makine mühendisliğini çok seviyordum, ama pizza yapmak ve yemek daha baskın geldi" "Yapalım mı derken birden dükkan tuttuk ve pizzalarımızı insanlarla buluşturduk" "İş kurarak hayat standardınızın yüksekliğini veya alçaklığını siz belirlemiş oluyorsunuz"

Eskişehir’de uzun süre devam ettiği makine mühendisliğini bırakan Ümit İhsan Yaşar Şengür, hayali olan pizza dükkanını açarak kendi işinin patronu oldu.
40 yaşındaki Ümit İhsan Yaşar Şengür, 15 yıl boyunca makine mühendisliği yaptı. Çocukluğundan bu yana pizzacı kurmak isteyen Şengür, risk alarak halihazırdaki işini bırakıp pizzacı oldu. Uzun bir müddet mekanik alanda çalışan Şengür, şimdilerde eşiyle birlikte müşterilerin damak zevkine dokunuyor.

"Çok sevdiğim makine mühendisliğini bıraktım"
Her gün mutfak önlüğünü giyip kolları sıvayan Ümit Şengür, makine mühendisliğinden pizzacılığa uzanan serüvenini anlattı. Şengür, "Mekaniğe karşı çok meraklıydım. Bu yüzden makine mühendisliği eğitimi aldım. Daha sonra bu alanla ilgili profesyonel olarak çalıştım. Eşimle aklımızda hep bir markamız olsun isteği vardı. Bir taraftan pizza yemeyi ve yapmayı çok seviyorduk. Yapalım mı derken birden dükkan tuttuk ve pizzalarımızı insanlarla buluşturduk. Makine mühendisliğini bıraktım. O mesleği çok seviyordum ama pizza yapmayı ve yemeyi çok sevdiğim için bu istek daha baskın geldi. Yemek sektörü hileyi kaldırabiliyor. Bizimde düzgün ve iyi ürünler yapabilmekle ilgili hayallerimiz vardı. Bazı kötü yemekler yedik. O kötü yemekleri sadece biz yiyelim başkaları yemesin istedik. Sonra kendimiz yapıp insanlarla buluşturalım dedik" diye konuştu.

"Bir iş kurarak hayat standardınızın yüksekliğini veya alçaklığını siz belirlemiş oluyorsunuz"
Asıl amacının kuralları kendinin koyduğu bir işletme oluşturabilmek olduğunu aktaran Şengür, "Şimdilerde sabit maaşla çalışmak konfor diye tanımlanıyor. Konfor güzel bir şey ama hayat standartlarınızı başkaları belirlemiş oluyor. Bir işyeri açarak, bir iş kurarak hayat standardınızın yüksekliğini veya alçaklığını siz belirlemiş oluyorsunuz. Yaklaşık 78 aylık bir işletmeyiz. Yeni insanlarla tanışabilmek, yeni müşterilere ulaşabilmek için çabalar gösteriyoruz. Direk yemek sektöründen gelmediğimiz için sektörü tanımıyorduk, sektörün doğrularını ve yanlışlarını fazla bilmiyorduk. Asıl amacımız kuralları kendimizin koyduğu bir işletme oluşturabilmek. Ben kaliteli ürün yapmak istiyorum o yüzden bu ürünü kullanmalıyım diye kararları biz vermeye çalıştık" dedi.

Son olarak herhangi bir konuda atılım yapmak isteyen kişilere seslenen Şengür, şunları söyledi:
"Sadece yemek sektörüyle ilgili değil böyle bir şey yapmak isteyen varsa içinden geldiği için bence içinden geldiği gibi yapmalı. Başkalarının aklıyla değil kendi aklımızla, kendi doğrularımızla gitmeliyiz. Eğer sonunda başarılı olursak kendi aklımızla, başarısız olursak da kendi fikirlerimizle başarısız olmayı doğru buluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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