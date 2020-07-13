Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu 10 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı Emekliliğine 24 ay kalmıştı

Eskişehir'de, polis aracıyla görevden dönerken yaşanan kaza sonucu ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alınan 53 yaşındaki Polis Memuru Cengiz Kuloğlu, şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gazipaşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) girişinde yaşandı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir ekip, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kablo hırsızlığı olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Bölgedeki işlemleri tamamlayan polis memurları Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu (53) görevden döndüğü esnada ESTÜ kavşağına girerken Mustafa Aşan idaresindeki ekip otosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki bankete çarparak ters döndü. Kazada sürücü Mustafa Aşan hafif, Cengiz Kuloğlu ise ağır yaralanarak 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan polis memuru Kuloğlu, sevk edildiği hastanede hemen ameliyata alındı. Ardından yoğun bakıma alınarak tedavisine devam edilen 28 yılık Polis Memuru Cengiz Kuloğlu, şehit oldu.



Emekliliğine 24 ay kalmıştı'

Evli ve 1 çocuk babası olan Şehit Polis Memuru Cengiz Kuloğlu'nun 28 yıldır polis teşkilatında görev yaptığı ve emekliliğine 24 ay kaldığı öğrenildi.



10 gün sonra yeni yaşını kutlayacaktı

Şehit Kuloğlu'nun cenazesi, saat 17.00'da Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde yapılacak uğurlama töreni sonrası memleketi Muğla'ya gönderilerek son yolculuğuna uğurlanacak. Kuloğlu'nun doğum günü olan 23 Temmuz öncesi ölmesi sevdiklerinin yüreğini dağladı.

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