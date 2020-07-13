Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’ni toplumla buluşturmayı amaçlayan aktüel dergi “ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi”nin 3’üncü sayısı yayımlandı. Ücretsiz olarak sunulan dergi Haziran ayında bin adet basılarak okuyucularıyla buluştu.

Altı ayda bir yayımlanan derginin yazar kadrosu büyük ölçüde akademisyenlerden oluşuyor. Dergi her sayıda farklı disiplinlerden ilgi çekici konuları sayfalarına taşıyarak üniversitede üretilen bilgiyi toplumla paylaşmayı hedefliyor. ESOGÜ ile Eskişehir ve ülkemiz kamuoyu arasında akademik ve kültürel bir köprü oluşturmayı amaçlayan dergide, geniş kitlelere ulaşmak hedeflendiği için konu ve anlatım bakımından aşırı akademik olmayan dengeli bir üslup benimseniyor.

Derginin Haziran 2020 sayısında “Pandemi ile Yaşamayı Öğrenmek”, “Covid19 Bağlamında Aydınlanmanın, Kapitalizmin ve Modernizmin İflası Üzerine”, “Teknoloji Bağımlılığı ve Biz”, “Sıra Dışı Yönleriyle Dünya Edebiyatının Büyük Yazarları”, “Virüs Eşliğinde Turizmin Geleceği”, “Çocuklarda En Sık Rastlanan Kronik Hastalık” ve daha birçok konuda ilgi çekici yazılar yer alıyor.

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