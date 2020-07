Köpeklerden insanlara büyük ders Servisin ezdiği köpeğe ilk olarak sokaktaki dostları koştu Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Nesrin Çiçek: “İlk koşan kendi dostları oldu” "Bu da duygu eşiklerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor” Veteriner Hekim Mustafa Sayın: “İki kırığı mevcut”

Eskişehir’de bir servis minibüsünün ezdiği ‘Tılsım’ isimli sokak köpeğinin yardımına ilk olarak sokaktaki dostlarının koşması kameralara yansırken, ortaya çıkan görüntü özellikler sokak hayvanlarına zarar verenlere bir ders oldu.

Eskişehir’de bir servis minibüsünün, sıcak yüzünden yolun ortasındaki gölgelik alanda yatan ‘Tılsım’ isimli köpeği ezme görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, köpeğin üzerinden geçen araç ilerlerken, yolun ortasında acıdan kıvranan köpeğin yardımına çevresinde bulunan dostları koştu. Yolun ortasında kıvranan Tılsım’ı gören diğer köpekler dakikalarca başından ayrılmadı. Çevrede bazı vatandaşlar köpeğin yanına geldi. Ardından alınan Tılsım bir veteriner kliniğine getirildi. Burada tedavi altına alınan köpeğin belinde ve ayağından kırık tespit edildi. Yaşanan olay an ve an güvenlik kameralarına yansıdı. Tılsım’ın yolda kıvrandığı sırada başına toplanarak yardım etmeye çalışan diğer sokak köpekleri ise yaptıkları bu hareketle çoğu insana ders verdi.

Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek, yaşanan durumun çok sayıda sokak hayvanının başına geldiğini söyledi. Yaşanan olay hakkında bilgi veren Çiçek, şunları söyledi:

“Durumdan arkadaşlar haberdar etti. Sıcaklardan dolayı ağaçların gölgesinin vurduğu yerlerde canlarımız yatıyor. Bir servis üstünden geçmiş. Durmuş, bir hassasiyet göstermiş. Alıp kliniğe getirdik. Kalçasında ve ön kolunda kırık var. Müşahede altında şuanda. Aracın altında çırpınırken, ilk koşan gene kendi can dostları oldu. Bu da duygu eşiklerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.”

Veteriner Hekim Mustafa Sayın ise köpeğin durumu hakkında şunları söyledi:

“Erken müdahale edildiği için inşallah iyiye gidecek. Takiplerini yapacağız. Şuanda röntgen görüntülerine göre kırıkları var. Şuan herşey güzel gidiyor.”

