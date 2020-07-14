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15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan imam o anları anlattı Eskişehir Karabayı Camii İmamı Ali Türk; “Allah göstermesin böyle bir durumda gelip canıma kastetseler de gelip görevimi yaparım” “Davamızın arkasında durduk ve ceza almalarını sağladık”

İHA

Eskişehir'de 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, sela okurken sözlü saldırıya uğrayan Karabayır Bağları Camii İmamı Ali Türk, 4 yıl önce yaşadığı anları anlatarak, "Allah göstermesin, böyle bir durumda gelip canıma kastetseler de gelip görevimi yaparım" dedi.

15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan imam o anları anlattı Eskişehir Karabayı Camii İmamı Ali Türk; “Allah göstermesin böyle bir durumda gelip canıma kastetseler de gelip görevimi yaparım” “Davamızın arkasında durduk ve ceza almalarını sağladık”

Eskişehir’de 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, sela okurken sözlü saldırıya uğrayan Karabayır Bağları Camii İmamı Ali Türk, 4 yıl önce yaşadığı anları anlatarak, “Allah göstermesin, böyle bir durumda gelip canıma kastetseler de gelip görevimi yaparım” dedi.
2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişimi sırasında, verilen talimatla her camiden sela okunmaya başladı. Eskişehir Karabayı Camii İmamı Ali Türk’de talimata uyarak hemen camiye gitti. Burada sela okumaya başlayan Türk, bir süre devam etti. Camiye gelen 2 kişi, bu sırada sela okunmamasını isteyip hakaret ederek imam Türk’e saldırmaya çalıştı. Bugün böyle bir durum yaşansa da, canına kast etseler de görevini yapacağını ifade eden ve 20 yıldır Eskişehir’de görev yapan Türk, yaşadıklarını anlattı. İmam Ali Türk, “O akşam FETÖ’nün Türkiye’nin birliğine beraberliğine kastettiği gece, bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün din görevlilerine mesaj attı. ‘Sela verilsin” dendi. Biz de camilere koştuk. Camiye geldim ve bütün ışıkları açtım. Sela verdim. Seladan sonra merkezi sistemden tekrar sela başladı. Bu esnada tabi bizim bilmediğimiz ve tanımadığımız şekilde dışarıdan bizlere, ‘Selayı kes, ışıkları söndür, sela veremezsin’ gibi şeyler dediler. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ağza alınmayacak şekilde hakaretler edildi. Biz de tabii ki bunun akabinde dava açtık. 6 ay sürdü dava. Sonuç olarak 3 yıla yakın biz ceza aldılar. 18 aya indirildi ceza. Bu süre içeride yatarak beraat ettiler. Çok büyük, karanlık bir geceydi. Neyin ne olduğu belli değildi. Dışarıda çok büyük kalabalık olduğu ve biz de yalnız olduğumuz için dışarı çıkmadık. Arka kapıdan evime geçtim. Biz de bu davanın arkasında durduk. Bu ülkenin birliği beraberliği, bütünlüğü ve demokrasi için bu insanlara fırsat vermememiz gerekiyordu. Çünkü bu gece kardeşlerimiz, abilerimiz abdestlerini alıp şehadet ettiler. Tankların altına yattılar, uçakların mermilerine siper oldular. Böyle bir gecede tabii ki biz de bunları affedemezdik. Davamızın arkasında durduk ve ceza almalarını sağladık” diye konuştu.

“Allah göstermesin böyle bir durumda görevimi yaparım”
Aynı durumda canına kast etseler bile görevini yapacağını söyleyen Türk, “Bizlerde vatanımız, milletimiz, bayrağımız için, bu ülke seve seve gelir, selamızı veririz. Yine olsa, yine gelir ve selamı veririm. Çünkü ülkemin benim için bir önemi vardır. Bağımsızlık olan bir ülkede ne bağımsızlık olur, ne ibadet olur. Allah göstermesin böyle bir durumda gelip canıma kast etseler de gelip görevimi yaparım” dedi.

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