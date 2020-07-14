ESO’dan dijitalleşme hamlesi Covid-19 döneminde eğitimden toplantılara, proje pazarlarından ikili iş görüşmelerine kadar onlarca etkinlik online ortama taşındı

Dijitalleşme alanında Eskişehir’de yoğun mesai harcayan ve bu alanda birçok ilki hayata geçiren Eskişehir Sanayi Odası, Covid19 döneminde de boş durmadı. Süreç boyunca ESO, eğitimden toplantılara, proje pazarlarından ikili iş görüşmelerine kadar onlarca etkinliği online ortama taşıdı.

Etkinliklerin oluşturulan profesyonel bir ekip ile sürdürüldüğünü söyleyen ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın, salgının ülkemizde görülmeye başlamasından itibaren Eskişehirli sanayicilerin yaşadıkları sorunları en aza indirmek için çalıştıklarını vurguladı. Günaydın, “Bu süreçte sanayicilerimizin işlerini en iyi şekilde devam edebilmelerini sağlayabilmek için, Mart ayından bu yana online faaliyetler gerçekleştiriyoruz. En önemli vizyonlarımızdan birisi olan ihracatın arttırılması noktasında çalışıyor ve firmalarımıza bu alanda hizmetler sunuyoruz” dedi.

ESO bünyesinde oluşturulan ekip hakkında da bilgi veren Günaydın, Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Öztürk ve Hakkı Sarpkaya ile İş Geliştirme Uzmanları Abdulkadir Tüzün, Onuralp Manav ve Cemil Dalkılıç’ın proje konusunda çalışmalarını gerçekleştirdiğini aktardı.

Öztürk, “Dijital dönüşümde önemli mesafe”

Mart 2020’den beri Türkiye’nin yurtdışındaki büyükelçilikleri ile yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştikleri açıklayan ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, “Büyükelçiliklerimizin katkıları ve ticaret müşavirlerimizin katılımlarıyla ABD, Fransa, İspanya, Romanya, Güney Kore, Bulgaristan, Cezayir, Belarus gibi farklı ülkelerin pazara giriş ve iş fırsatları hakkında webinarlar (online seminer) gerçekleştirdik. Günümüzün en önemli ve gelişmekte olan alanlarından olan eticaret, dijital dönüşüm, verimlilik, yalın üretim ve dijital pazarlama gibi konularda alanında uzman kişiler tarafından kapsamlı bilgiler üyelerimize aktarıldı. Dijital dönüşümde önemli bir mesafe aldık ” diye konuştu.

Sarpkaya, “Yeni normalin bileşeni dijitalleşme”

Bugüne kadar gerçekleştirilen 21 farklı online faaliyete toplamda 2045 kişinin katıldığını ifade eden ESO Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya ise, “Bu konudaki faaliyetlerimizi arttırarak ve farklı alanlara taşıyarak devam edeceğiz. Yeni normalin en önemli bileşeni olan dijitalleşmeden uzak duramayız. Diğer yandan bu etkinlikler bize çok büyük tecrübeler sağladı. Bunu üyelerimize aktarmaya devam edeceğiz. Online faaliyetlerimize katılmak için lütfen http://www.eso.org.tr/egitimler linkini ve Eskişehir Sanayi Odası sosyal medya hesaplarını takip ediniz.” dedi.

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